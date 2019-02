Cupmatch i Göteborg spelas utan publik

Andra halvlek hade just satts i gång på Bravida arena i går kväll när en mängd fyrverkerier sköts upp. Domaren Glenn Nyberg stoppade spelet.

– Vi har en kraftig bengalbränning, oerhört mycket pyroteknik, raketer, knallskott. Vi har hela registret på en gång. et skjuts pyrotekniska pjäser från bakom målet hela vägen upp till mittplan, hela planen är full av pyropjäser, sade matchdelegaten Nicklas Bengtsson till C More om vad som hände på kortsidan där IFK Göteborgs supportrar stod.

Gaismålvakten Marko Johansson var nära att träffas av en fyrverkeripjäs och fick hörselproblem av smällen.

– Vi måste stå upp tillsammans, enat, för att för att få bort den här skiten från svensk fotboll, sade Gais-tränaren Bosko Orovic till till Göteborgs-Posten.

Att det så småningom beslutades att bryta matchen var av hänsyn till spelarnas säkerhet. Återstoden av matchen ska spelas klockan 14 i dag - utan publik.

– Det är klart att det är väldigt tråkigt. Det var årets match i Göteborg och vi får bara spela i 45 minuter. Nu ska vi spela en halvlek som kommer att kännas som en träningsmatch. Givetvis är det inte kul, säger Gais-spelaren Marcus Bergholtz.