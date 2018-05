Bachmann sköt FA-cupen till Chelsea

För svensk landslagsfotboll var det glädjande att se laguppställningarna. För internationell damfotboll var det lika fint att se publiksiffran: 45 423 åskådare fanns på plats på Wembley Stadium för att se FA-cupfinalen.

Chelsea ställde som vanligt upp med den blågula trion Hedvig Lindahl, Magdalena Eriksson och Jonna Andersson från start. Men kanske ännu roligare för svensk del: Jessica Samuelsson fanns åter på Arsenals bänk.

Högerbacken skadade foten allvarligt i höstas och har inte förrän nu kommit tillbaka i full träning. Någon festlig comeback i truppen blev det dock inte för 26-åringen.

Chelsea dominerade finalen och Sverigebekantingen Ramona Bachmann stal det mesta av showen. Efter en mållös första halvlek klev schweiziskan in i handlingen efter paus. Först väggspelade hon sig in i straffområdet och tryckte in 1-0 i nättaket i den 48:e minuten.

En timme in i matchen var det dags igen. Bachmann dribblade sig på nytt in mot mål och sköt. Den här gången gick bollen via en försvarare och in.

Nederländskan Vivianne Miedema gav Arsenal hoppet åter i den 73:e minuten, men tre minuter senare släcktes det på nytt när Fran Kirby satte 3-1, hennes 23:e mål på 31 matcher för Chelsea den här säsongen.

Det var Chelseas andra FA-cuptitel i historien.