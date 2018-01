Besviken Nielsen fann ingen tröst i målen

Med ett antal turneringar på CV:t sedan tidigare var Jesper Nielsen en av de som hade klart mest mästerskapsrutin i en ung svensk trupp till handbolls-EM. För första gången fick han dessutom nu smaka på känslan att bära en EM-medalj.

Den smakade dock inte så gott för Norrköpingssonen i den mixade zonen efter en tung finalförlust.

– Det är ganska tufft nu. Jag är jättebesviken så klart. I första halvlek känns det som vi styr. Vi har ju dem. Sedan får vi en dålig start på andra och kommer inte ur det.

"Kroppen säger ifrån"

Nielsen, som valdes in som linjespelare i turneringens all star-lag, var ett av de stora utropstecknen i den första halvleken. Inte på grund av det han togs ut i all star-laget för, utan för att han faktiskt gjorde en hel del mål. I slutändan blev han bästa svenske målskytt med fem mål på kontot.

– Det är en oerhört klen tröst. Men ja, det var luckor för mig i dag.

TT: Hur skulle du sammanfatta ditt mästerskap annars?

– Det har väl varit bra. Men det har varit tufft. Jag har spelat oerhört mycket och har inte riktigt kunnat prestera. Jag vet att jag kan bättre men kroppen säger ifrån stundtals.

Flera kvitton

All star-juryn var inte de enda som tyckte att hans mästerskap trots allt var mer än bra. Mitt i snacket med medierna bröt den franske handbollslegendaren Daniel Narcisse in med ett stort leende, och skickade glada tillrop till sin lagkamrat i Paris.

Om inte det i sig var tillräckligt så var all star-nomineringen ett kvitto i sig på en fin insats i Kroatien.

– Det är så klart jättekul, men jag hade ju hellre vunnit. Men samtidigt är det ett kvitto på att det finns folk som inte bara tittar på hur många mål man gör.