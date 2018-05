BP vann efter Kalmars försening

Inför matchen gjorde Kalmar en "Östersund". Det vill säga man dök helt sonika inte upp när det var dags att spatsera ut på planen gemensamt med hemmalaget inför avspark.

– Om man inte respekterar BP, precis som det hände mot Östersund och nu med Kalmar. Om man inte respekterar BP, då måste vi visa att vi förtjänar den respekten på planen, det är allt jag har att säga, sade portugisen och lämnade intervjun med C More innan avspark.

Kalmars tränare Nanne Bergstrand:

– Det var ett misstag. Det är inget att reta upp sig på.

– Det var fel på klockan, sade Bergstrand som förklaring till förseningen.

"Inte bra för svensk fotboll"

Efter matchen utvecklade Pimenta sina tankar.

– Jag säger inte att det är med vilje eller inte. Men BP försöker representera svensk fotboll på ett bra sätt, det är många som jobbar hårt kring klubben. Och nu är det andra gången vi går in på planen ensamma. Jag ser aldrig att det händer någon annanstans. Det är inte bra för svensk fotboll och det är inte respektfullt mot BP, sade han.

Matchen då? Skulle BP kunna sätta sig i respekt mot det formstarka Kalmar, som vunnit fyra raka allsvenska raka segrar?

Efter första halvlek så gick hemmalaget in med en 2-0-ledning. Första målet kom på en straff efter 20 minuter som Markus Gustafsson enkelt placerade in. Inte långt senare utökade BP på till 2-0. Maikel tittade upp, såg en ren Fritiof Björkén vid Lucas Häggs Johanssons bortre stolpe och lyfte iväg en lyra som Björkén skallade in.

"Förtjänade tre poäng"

BP skulle också hålla undan och ta hem trepoängaren. Kalmars anstormning var svag och kom lite för sent, på tilläggstid satte Viktor Elm huvudet till och nickade in 2-1.

Men på ett kvällshärligt men glest Grimsta tog BP sin tredje seger den här säsongen.

– Vi förtjänade de tre poängen, sade Pimenta.

Och Kalmar tappar sin fina svit på fyra raka segrar i allsvenskan. Förlusten var Kalmars tredje för säsongen.