Brynäs vann mot Växjö - tredje raka segern

Just Brynäs har sakta men säkert gnetat sig uppåt under november och december.

Gävlelaget har i och med fredagens seger mot Växjö tagit poäng i tolv av de tretton senaste matcherna.

Tre viktiga faktorer

Tränarbytet i början av november, "nye" målvakten Joacim Erikssons intåg i laget efter skaderehabilitering långt in på hösten och forwardstalangen Jesper Boqvists framfart är tre nyckelhändelser som gjort att Brynäs har gått från bottenlag till att nosa på topp sex, det vill säga de direkta slutspelsplatserna.

Mot Växjö var Joacim Eriksson återigen stabil i målet och höll sånär nollan igen.

Brynäsmålvakten har nu bara släppt in totalt två mål på de tre matcher som han har stått från start i Brynäströjan sedan skadecomebacken mot Linköping då han byttes in i slutet av andra perioden och även där höll tätt på de fyra skott han fick på sig under sitt inhopp.

20-årige lagkamraten Jesper Boqvist, som är draftad av men ännu inte har skrivit kontrakt med NHL-laget New Jersey Devils, har den här säsongen tagit täten för Brynäs.

Forwardstalangen toppar - efter fredagens distinkta 1-0-mål i första perioden - Gävlelagets interna poängliga och är nu efter 25 spelade matcher uppe på nio mål vilket kan jämföras med förra säsongens tre fullträffar på 23 grundseriematcher.

Nu var det inte Boqvists mål som avgjorde mot Växjö, det gjorde i stället duon Ludvig Nilsson och Joachim Rohdin med ett tidigt mål i andra perioden.

Brynäs inledde mittenakten i numerärt underläge och när Nilsson hoppade in på isen från utvisningsbåset snappade han raskt upp den puck som kom farande och satte full fart ner mot Viktor Andrén i Växjömålet.

Lång rad av bortaförluster

Nilsson sköt, Andrén lämnade retur rakt ut till Joachim Rohdin som påpassligt höll fram klubban och styrde in sitt tredje mål för säsongen.

2-1-ledningen ökades i slutminuten på till 3-1 i tom bur av tvåmålsskytten Joachim Rohdin och Brynäs förlängde därmed Växjös tunga rad av bortaförluster.

Seriens främsta hemmalag (totalt tolv segrar på fjorton hemmamatcher) har endast skrapat ihop tre bortavinster av tolv möjliga så här långt.