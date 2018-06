Carlsson i topp efter superrunda i Thailand

Lynn Carlsson är i delad ledning i Europatourtävlingen Pattaya, Thailand, efter två spelade rundor. Hon inledde tävlingen med att gå runt på par under den första rundan. Sedan lossnade det för den 23-åriga halländskan på den andra.

Carlsson stod för en fantastisk runda när hon gick runt på 65 slag, sju under par. En runda helt befriat från allsköns bogey. Och det tog henne alltså upp i ledning på just totalt sju slag under par när två rundor återstår.

Ledningen delar hon med filippinskan Pauline Del Rosarie.

Att vara i ledning i en Europatourtävling är inte ett helt ovant läge för Carlsson. Tidigare i år var hon i ledning i Rabat inför den sista rundan. Men hon tappade under sista dagen och sjönk tillbaka till en hedersam fjärde plats.

Hon är inte ensam svenska i topp i tävlingen i Thailand. 17-åriga talangen Julia Engström har också spelat bra och ligger delad sex, totalt fyra under par.

Rättat: I en tidigare version blandade vi ihop Jenny Hagblom med Julia Engström.