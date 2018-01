Det har varit tal om det länge, ända sedan i somras. Nu är det officiellt klart.

Barcelona har gjort klart med Liverpools brasilianske stjärna Philippe Coutinho, som har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig till sommaren 2023 med spanjorerna.

Rekorddyr övergång

Även om Barcelona inte nämner någon transfersumma i sitt uttalande på sin webbplats så rör det sig enligt uppgifter om en rekordstor affär. Enligt brittiska The Times uppgår transfersumman till motsvarande 1,5 miljarder svenska kronor, vilket gör Coutinho till den officiellt näst dyraste fotbollsspelaren genom tiderna efter Neymar. Tredje dyrast om man räknar in den redan överenskomna deal som finns mellan Paris och Monaco om Kylian Mbappes övergång i sommar (han är på pappret enbart utlånad till Paris denna säsong för att hålla sig till Uefas financial fair play-regler).

Oavsett blir Coutinho den dyraste försäljning en Premier League-klubb någonsin har gjort.

I och med detta tar en av förra sommarens mest långdragna "transfersagor" slut. Barcelona var redan då öppet med sitt intresse för brasilianen, och han likaså med sitt intresse för en Barcelonaövergång. Coutinho blev dock kvar i Liverpool, där han under hösten varit starkt bidragande i Liverpools offensiva spel. I stället blev det alltså en vinterövergång.

"Gjorde allt i vår makt"

"Jag kan säga till alla Liverpoolsupportrar att vi, som klubb, gjorde allt i vår makt för att övertala Philippe att stanna i Liverpool, men han var hundra procent säker på att hans framtid fanns i Barcelona. Det var hans dröm och jag är övertygad om att det inte fanns något mer vi kunde ha gjort för att få honom att ändra sig" säger tränaren Jürgen Klopp till Premier League-klubbens webbplats.

Liverpool har redan börjar värva för Coutinho-pengarna, då man strax innan årsskiftet säkrade mittbacken Virgil van Dijk från Southampton för, i runda slängar, motsvarande 830 miljoner kronor.