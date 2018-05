Cupfinalen bröts efter bengalkastning

Finalen i svenska cupen mellan Djurgården och Malmö FF bröts tillfälligt efter att bortasupportrar tagit sig in vid planen och kastat in pyroteknik på planen. Oroligheterna på läktaren inträffade med fyra minuter kvar av ordinarie tid vid ställningen 3-0 till Djurgården.

Enligt C More togs beslutet att bryta matchen redan innan det började kastas in knallskott, då domarteamet ska ha känt sig allt för oroliga för sin säkerhet.

Efter att ordningsvakter lyckats lugna ner de stökiga bortasupportrarna kunde spelet återupptas efter cirka fem minuter.