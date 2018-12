Detroit föll trots Ehns första fullträff

Skaraborgaren såg väldigt nöjd ut efter sin vurpa framför mål knappt tio minuter in i andra perioden. För samtidigt som han föll lyckades han lirka in pucken bakom Garret Sparks i Toronto-kassen - 22-åringens första mål i den amerikanska proffsligan.

Målet innebar två måls ledning för Detroit, men sedan assisterade Pär Lindholm och Andreas Johnsson när Toronto gjorde två mål upp till 3-3. Niklas Kronwall fick en assist när Frans Nielsen åter gav Detroit ledningen, men med bara 8 sekunder kvar utjämnade Toronto.

Och i förlängningen satte Kasperi Kapanen segermålet för Toronto.

Även Philadelphia-Rangers blev en jämn fajt. Lias Andersson assisterade när New York-laget utjämnade till 2-2, ett resultat som stod sig även efter förlängning. Sedan räddade målvakterna sex straffar, bland annat Rangers Mika Zibanejads. Men Nolan Patrick fick in Philadelphias fjärde straff bakom Henrik Lundqvist, medan Kevin Hayes missade för New York, vilket innebar seger med 3-2 för Philadelphia.

Los Angeles Kings besegrade Vegas med 4-3. Oscar Lindberg fick en assist vid Vegas 0-1, och Adrian Kempe fick en när LA utjämnade. En tredje svensk assist i matchen stod sedan Oscar Fantenberg för när Kings avgjorde i förlängningen.