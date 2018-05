Djurgården körde över MFF i cupfinalen

Guldmakarna heter Jacob Une Larsson, Kerim Mrabti och Jonathan Ring, men det var kollektivet Djurgården som tog sig samman efter tre raka allsvenska förluster och levererade en gemensam toppinsats när det verkligen gällde som mest.

Jacob Une Larsson, för dagen vänsterback, brukar inte vara den mest frekvente målskytten i Djurgården. Snarare allt annat än det.

Men det gäller att välja sina tillfällen.

Framför den egna klacken, där skuggan fortfarande vilade den här soldränkta torsdagen, gjorde han karriärens viktigaste mål.

I alla fall hittills.

Malmöförsvaret hade full fokus på Jonas Olsson, en av allsvenskans nickstarkaste spelare, vid hörnan. Men bollen seglade förbi mittbacken och lagkaptenen. Vid Johan Dahlins bortre stolpe trängde sig Une Larsson fram i röran.

– Jag petar fram benet bara på något vänster, det kanske inte var det snyggaste målet, men det spelar ingen roll, säger han till C More.

Brände jätteläge

Han skulle ha gjort ett till och punkterat den intensiva, fysiska och bitvis snudd på fula finalen. Men då lyfte han bollen över ribban från nära håll.

– Jag fick inte riktigt ned bollen. Där ska det vara mål, säger han.

Innan dess hade Djurgården producerat tillräckligt för att få ned MFF i en rejäl brygga. Marcus Danielsons nick tätt över var bara ett av några farliga tillbud som sysselsatte Dahlin och MFF-försvaret.

Det är mycket som inte fungerar hos den regerande svenska mästaren - och frågan är hur långt förtroendet sträcker sig för tränaren Magnus Pehrsson.

Inte blir det lättare att få ordning på torpet när spelare går sönder redan i matchinledningen. Vänsterbacksveteranen Behrang Safari vred sig i plågor och tvingades lämna över till Egzon Binaku redan efter en knapp kvart.

– Jag tycker att vi ska få ned bollen lite mer på marken. Vi kommer inte riktigt till i uppspelen. Det blir för många långa bollar utan adress, säger mittfältaren Oscar Lewicki.

Hungrigare och tydligare

Djurgården var rörligare, hungrigare, tydligare och mer bestämda i sitt spel och vann duellerna i större omfattning.

Då vinner man matcher, då vinner man cupfinaler.

Omedelbart i andra halvlek kom den retroaktiva utdelningen för övertaget under de första 45 minuterna. Pyroteknikinfernot lade en tjock rökridå över arenan och kanske var det därför MFF-försvaret inte såg Kerim Mrabti röra sig mot bortre stolpen på Felix Beijmos inspel från högerkanten.

2-0 från nära håll - snacka om lyckad comeback efter skada - och Djurgårdens första cupguld på 13 år var på väg till prisskåpet.

– Jag vet inte hur målet riktigt går till, men jag ser att det finns en yta, jag går emellan och trycker in den. Då blev de (Malmö) lite ur balans precis efter halvlekspausen, säger målskytten Mrabti till C More.

MFF slängde fram vad man hade - och det är inte tillräckligt just nu - i ren desperation. Chansen att ta klubben 15:e cuptitel, den första på 29 år, var aldrig nära.

Den var obefintlig efter Jonathan Rings 3-0 med tio minuter kvar.

I slutet vräkte delar av Malmös klack in bengaler och domaren Bojan Pandzic fick tillfälligt kalla spelarna av planen medan vakter och polis återställde ordningen.

När den försenade slutsignalen gick så stormade i sin tur Djurgårdssupportrar planen.

– Det var 13 år sedan Djurgården vann en titel. För oss spelare att vara delaktiga i det och få stödet. Det är otroligt, säger Mrabti till C More, omringad av instormande publik på innerplan.