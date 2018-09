Djurgården krossade Örebro

Djurgården åkte på en uddamålsförlust i premiären borta mot Frölunda men lyckades sedan vinna hemma mot Rögle. Och på lördagskvällen krossade alltså stockholmslaget Örebro på bortais - trots att gästerna kom till spel utan lagkaptenen och stjärncentern Andreas Enqvist som åkte på en smäll mot huvudet mot Rögle.

Närkingarna som inledde med att ta fem poäng efter två bortamatcher åkte däremot på säsongen första förlust i hemmapremiären i en slutsåld Behrn arena.

Hedman inledde målskyttet

Men det var Örebroforwarden Anton Hedman som inledde målskyttet efter fyra minuter när han hittade rätt bakom nyförvärvet Robin Jensen som gjorde en övertygande SHL-debut mellan stolparna. Tolv minuter senare bröt Jakob Lilja sig fram och kvitterade när han sprätte in pucken bakom Örebromålvakten Eero Kilpeläinen. Strax före första periodpausen presenterade Djurgårdsforwarden Henrik Eriksson sig när han ganska fri satte 2-1 till gästerna.

Och det dröjde en knapp kvart in i andra perioden innan Henrik Eriksson på nytt hittade rätt och ökade på gästernas ledning med ett distinkt skott efter en fin genomåkning av Marcus Davidsson.

Henrik Eriksson är ingen van målskytt. Säsongerna 2015-2017 gjorde han endast ett SHL-mål medan han förra säsongen fick till sju fullträffar.

"Blir positivt överraskad"

– Man blir positivt överraskad när man går ut sätter dit två mål, sade Henrik Eriksson till Cmore efter andra perioden och passade samtidigt på att lyfta fram sina kedjekompisar Niclas Bergfors och Marcus Davidsson.

Henrik Erikssons Djurgården fick sedan en drömstart i tredje perioden med tre mål på sju minuter.

Först satte backen Jesper Pettersson 4-1 i öppen kasse när han var framme på sin egen retur. Kort därefter tryckte Sebastian Strandberg in femettan och Linus Hultström krutade sedan in 6-1. På slutet lirkade Marcus Björk in 2-6 till Örebro och sedan hittade också Djurgårdens Daniel Brodin målet och Henrik Eriksson fick till sist avsluta med ett hattick när han tryckte in 8-2.

Örebro åkte därmed på den största förlusten sedan återkomsten till SHL.