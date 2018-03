Djurgården slutade som SHL-tvåa

Men förutsättningarna för kvartsfinalklara Djurgården var att laget i praktiken bara behövde få med sig en poäng mot närkingarna för att klara andraplatsen och vinna med sig hemmafördel i en eventuell SM-semifinal.

Hemmamatchen var däremot betydelselös för Örebro som efter en motig säsong säkrade SHL-kontraktet när man i torsdags bortabesegrade bottenkonkurrenten Mora. För Örebro, som spelade säsongens sista match, väntar nu närmast en försäsong - men 13 av lagets spelare sitter på utgående kontrakt.

Talangen inledde målskyttet

Efter drygt tre minuter blev Djurgårdens supertalang Axel Jonsson-Fjällby matchens första målskytt när han helt fri tryckte in pucken förbi Örebromålvakten Axel Brage efter en kontring i boxplay.

13 minuter senare pricksköt Linus Hultström vackert in 2-0 i krysset från backposition i powerplay.

– Man får mycket lägen om man väljer att ta sig in i offensiv zon, sade Axel Jonsson-Fjällby till C More i första periodpausen.

– Det var skönt att sätta dit den. Fortsätter vi så här så ska det gå vägen. Vi har ju mycket att spela för.

"Kan mycket bättre"

Men sex minuter in i andra perioden reducerade Örebro till 2-1 när amerikanen och nyförvärvet Nick Ebert tryckte iväg ett lurigt skott som letade sig in mellan benen på målvakten Adam Reiderborn.

– Inget vidare spel i andra då vi kan mycket bättre, sade Djurgårdens back och målskytt Linus Hultström till C More efter andra perioden.

– Det är en speciell match, vi har något att spela för, men Örebro är klara med säsongen efter den här matchen.

Efter sju minuter i tredje perioden kvitterade centern Joakim Andersson när han vann en tekning och sedan till sist petade in pucken i mål.

Matchen gick sedan till förlängning och där avgjorde Djurgårdens forward Patrik Lundh när han tryckte in 3-2 pucken bakom Örebromålvakten Axel Brage.