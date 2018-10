Drömstart gav Linköping fjärde raka

Linköping har fått en fantastisk start på säsongen med 15 av 18 möjliga poäng hittills och förstaplats i tabellen.

I den egna arenan har östgötarna tagit full pott - där 4-0 mot Brynäs under tisdagen var fjärde vinsten i följd inför de egna fansen.

Gästerna hängde inte alls med i början av matchen, då ett sprudlande Linköping satte högsta fart direkt.

Målfyrverkeri

Eller vad sägs om 1-0 av Joe Whitney, 2-0 av Jimmy Andersson och 3-0 av Olle Lycksell, innan ens sju minuter avverkats?

– Vi kommer ut och nästan kör över Brynäs tycker jag. De börjar växa in lite efter de här tre målen. Vi vet att de kan ha problem när de kastar ut puckar längs med sargen - och det snappar vi upp rätt bra, sade Lycksell till C More.

LHC vann skotten med 12-3 och ledningen kunde faktiskt ha varit ännu större efter de 20 minuterna. Men då David Rautio byttes ut svarade Tomi Karhunen för ett par vassa räddningar och såg till att raset inte blev större.

Gävlegänget, som nu åkt på stryk fem av de sex inledande omgångarna, höjde sig rejält efter pausen och agerade inte helt oväntat betydligt mer desperat.

Drömmål

Men trots klara chanser från både Samuel Asklöf, Emil Forslund och Joel Kellman, lyckades man inte överlista hete Jonas "Monstret" Gustavsson i hemmaburen.

I stället ökade Linköping på till 4-0 efter ett riktigt drömmål, där Andrew Gordon hittade Broc Little med en läcker passning - och han frispelade James Wright.

Gordon hade premiär för sin fjärde säsong i LHC, då han av skattetekniska skäl inledde hösten med sju matcher i finska Lukko Rauma (två mål och fem assist).

Inte ens spel fem mot tre i två minuter hjälpte för Brynäs - och Monstret tog sin första nolla denna säsong.