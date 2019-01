Engstrand och Mora föll tungt mot Malmö

Efter att ha stått nio matcher i säsongsupptakten drabbades Christian Engstrand av en hjärnskakning i oktober och sedan dess har inte Moramålvakten varit på SHL-isen. I januari har han vaktat båsdörren i sex matcher när Janne Juvonen varit stabil, men efter 0-5-förlusten senast mot bottenkollegan Timrå fick Engstrand chansen borta mot Malmö.

Kvitterade i powerplay

Efter att ha räddats av stolpen i upptakten av mötet i Malmö arena fick 30-åringen efter drygt fem minuter släppa in sin första puck i comebacken. Malmöforwarden Emil Sylvegård, som gjorde sin andra match efter en tre matcher lång avstängning, styrde då in 1-0 mellan benen på Engstrand.

På det stora hela syntes det inte att Malmö spelar för en direktplats till SM-kvartsfinalerna och att Mora krigar för att undvika kvalspel för att hänga kvar i SHL. Det var låg intensitet i matchen och framför allt Malmö kom inte upp i nivå.

Även i den andra perioden höll SHL-mötet ett lågt underhållningsvärde, men då spelade Mora upp sig och efter 15.38 kom kvitteringen. I numerärt överläge svarade Michael Haga för en briljant diagonalpassning och på andra sidan skickade Matej Stransky in pucken i krysset bakom Oscar Alsenfelt.

Stora siffror till slut

Till slut fick dock Mora och Engstrand se sig besegrade. Precis när bortalaget blev fulltaligt skickade Anton Öhman in 2-1 bakom bortamålvakten när matchklockan visade 12.15 spelade minuter av den sista perioden. Och drygt fyra minuter senare punkterades matchen när Christoffer Forsberg skickade in 3-1 på en kontring. I slutskedet kom även 4-1 när Kim Rosdahl skickade in pucken i tom bur sedan Mora tagit ut Engstrand i jakten på en reducering och även 5-1 när Sylvegård slog in en målvaktsretur.

Rättad version: Det var Emil Sylvegårds andra match efter avstängningen.