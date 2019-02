Fagemo tvåmålsskytt i Frölundaseger

Samuel Fagemo, som SHL-debuterade med två matcher redan förra vintern, har fått ett stort genombrott den här säsongen.

Han har hunnit med såväl junior-VM som närmast fullt program i SHL och CHL - och gjort mål och poäng på löpande band. Mot Malmö kom en ny stark match av 18-åringen.

Det var visserligen Malmö som tog ledningen - i numerärt underläge - sedan Christoffer Forsberg kontrat till sig ett friläge efter mindre än tre minuter. Men bara 14 sekunder senare var det kvitterat, sedan Samuel Fagemo påpassligt tagit hand om en retur framför mål.

Det var hans tolfte SHL-mål den här säsongen.

Det trettonde var inte långt borta.

"På rätt ställe"

I slutet av första perioden hittade Ryan Lasch fram till Joel Lundqvist, som i sin tur lyckades få pucken vidare mellan benen på Malmömålvakten Oscar Alsenfelt. Och där var Samuel Fagemo igen, den här gången behövde han dessutom bara sätta fram klubban vid ena stolpen.

– Jag är på rätt ställe och får jag sjukt bra pass från Joel och Lasch, det var bara att skjuta in den, säger han till C More.

Men succé? Det är han själv lite tveksam till.

– Nej, det vet jag inte. Jag jobbar bara på med mitt spel så gott det går varje dag.

Frölunda och Malmö har jobbat upp en viss rivalitet de senaste åren och det blev också grinigt nästan direkt. Och då hade ändå inte Per Ledin, åter i SHL efter nästan ett års frånvaro, presenterat sig på riktigt ännu.

Ny bjudning

Den 40-årige veteranforwarden, närmast från spel för Boden i division 1, har gjort sig känd för sitt fysiska spel och drog också på sig en utvisning redan i debutperioden.

– Det känns som att man aldrig varit borta, jätteskoj, säger 40-åringen till C More.

Malmö hade det stundtals tufft inför bortapubliken och såg ut att vara på väg mot en klar förlust när Simon Hjalmarsson ökade på till 3-1 för Frölunda i början av mittperioden.

Men bara en dryg minut senare bjöds Malmö in i matchen igen när slarvigt försvarsspel lämnade Frölundamålet vidöppet för Malmös lagkapten Fredrik Händemark. Det ledde till en intensiv och tät andra halva av matchen, men närmare än Händemarks reducering kom inte Malmö.

I stället avslutade Frölundaforwarden Rhett Rakhshani med ett mål i tom kasse med mindre än en sekund kvar.