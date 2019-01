Fick reklamskylt över sig - VM över

Den spanska målvakten Rodrigo Corrales fick en reklamskylt över sig under en träning i handbolls-VM. Skadan visade sig vara så allvarlig att hans VM är över, skriver danska TV 2.

– Rodrigo har fått en smäll på yttre sidan av det vänstra knät tillsammans med ett par andra smällar på andra ställen på benet, säger den spanske landslagsläkaren Juan José Muñoz Benito enligt TV2.

Det internationella handbollsförbundet gav Spanien möjligheten till ett extra byta i truppen, som kompensation för olyckan. Den möjligheten utnyttjar man nu och kallar in den tidigare målvaktslegendaren Arpad Sterbik.

Sterbik har kallats in sent i mästerskap tidigare - med lyckad utgång. I EM i fjol avbröt han en semester för att hoppa in i laget i semifinalen, varpå Spanien gick och vann mästerskapet.