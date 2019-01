Jill gör metoo-låt: "Den är inte politisk"

Precis som man kan förvänta sig ringer Jill Johnson upp på telefon från den amerikanska countryhuvudstaden, som hon kommit att förknippas med. Och trots att SVT-serien "Jills veranda" ligger på is för tillfället passar hon på att svänga förbi Nashville för att fixa det sista inför nya skivsläppet.

– Jag fick till några dagar på väg hem från en semester i Kalifornien för att kolla om det är någonting jag kanske vill byta ut i sista minuten. Vi får se, säger hon hemlighetsfullt.

Ut på klubbturné

Lagom till att ep:n "My remedy" kommer ut på nystartade skivbolaget Jimajomo - som ägs av Jill själv - ger sig sångerskan även ut på turné. Men det blir inga arenor den här gången utan en klubbrunda som landar på tolv orter runtom i landet.

– Jag har fått göra så fantastiskt stora konserter och tv-produktioner. Det här är ett naturligt steg för mig, att knyta an till där jag började. Jag har inte spelat på klubbar sedan jag spelade covers som 17-åring och jag är spänd på att se om det är lika avslappnat som här i Nashville, säger hon.

Sedan skilsmässan blev omskriven har Jill valt att hålla låg profil när det gäller privatlivet. Med på resan till USA är nya kärleken, men hon väljer att hålla honom utanför rampljuset.

– Jag försöker hålla mitt privatliv borta så mycket som möjligt efter allt som var när jag skilde mig. Jag hade gärna delat med mig av en massa saker, men det är ingen som har varit på mig på det sättet innan, så jag tycker inte det är roligt längre. Det är inte det det ska handla om utan om musiken, säger hon.

"Inget påhopp"

I "Jills veranda" har det ofta blivit politiskt laddat. När gästerna brinner för en fråga, som Annika Norlin för jämställdhet, Maxida Märak för ursprungsfolks rättigheter eller Mia Skäringer för landsbygdens villkor. Att nya singeln fått namnet "Is it hard being a man?" ska man dock inte tolka politiskt, menar Jill Johnson.

– Det är inget påhopp på män, lyssnar man på texten så är det en ödmjuk fråga. Sedan finns textraden "sinking in your own quicksand" och där hittar vi ju de som har burit sig åt. Det går inte längre att bete sig hur som helst och det är fantastiskt att vi får en förändring, säger hon.

TT: Man måste ändå fråga, har ni stängt dörren till fler säsonger av "verandan"?

– Absolut inte. Jag tycker det är härligt att "verandan" inte kommer varje år utan att man får längta lite. Det är en bebis jag är väldigt mån om, jag vill inte bara prångla ut nya avsnitt utan ha nya starka avsnitt. Jag har inte svårt att se att det blir en fjärde säsong, frågan är bara när.

Ep:n "My remedy" släpps den 8 mars.