Förbundskaptenen: "Jättekul och viktigt steg"

Mitt under Damkronornas landskamp mot Ryssland (0-4) i Tjeckien så meddelade Svenska ishockeyförbundet och herrligan SHL att de går in med 800 000 kronor i Damkronornas verksamhet för att kompensera det uteblivna stödet från Sveriges olympiska kommitté (SOK). Stödet ska framförallt gå till att kompensera landslagsspelarna för förlorad inkomst under landslagsuppdrag.

Förbundskapten Ylva Martinsen fick beskedet innan matchen, men har inte fått ta del av några detaljer när TT når henne under fredagseftermiddagen.

– Jag vet inte hur det (nya stödet) är utformat. Men för de som jobbar blir det så klart en trygghet. Blir de uttagna i landslaget kan de åka iväg utan en klump i magen, säger Ylva Martinsen.

Hon var själv spelare i Damkronorna under de framgångsrika åren i början av 2000-talet. Beslutet som tagits är på många sätt historiskt. Enligt ett schablonavdrag som förbundet utgår ifrån så kan det ge 950 kronor per dag och spelare för förlorad arbetsförtjänst.

– Det fanns en dagsersättning från förbundet förr, för länge sedan, på runt 200 kronor per dag, säger Martinsen och tillägger:

– Det är klart att bara att man tar ett sånt här beslut är jätteviktigt. Det är svårt att säga vad det innebär. Men det är någonting som behövs för att förlänga karriären för landslagsspelarna.