Frölunda vände mot Timrå i slutminuterna

Att det är lätt att kastas mellan hopp och förtvivlan i sportens värld var något Frölundas Tim Söderlund verkligen fick känna på i matchen mot Timrå.

I slutet av den andra perioden jublade han över, vad han trodde var, ett ledningsmål till 2-1. Men efter att domarna granskat situationen slutade det med att Söderlund i stället fick ta vägen rakt in i omklädningsrummet.

Matchstraffet kom efter att Söderlund hoppat rakt in i huvudet på målvakten Niklas Svedberg som också fick lämna isen för att sedan vara tillbaka först i tredje perioden.

Printz fick första matchstraffet

Det första matchstraffet fick Timrås David Printz med fem minuter kvar av första perioden då han crosscheckade Ponthus Westerholm i ansiktet.

Timrå lyckades hålla tätt bakåt under det numerära underläge som de fick spela med perioden ut. Och strax efter att laget blev fulltaligt i andra perioden fixade Anton Wedin 1-0.

Glädjen blev dock kort för hemmalaget. Knappt minuten senare kom kvitteringen av Mats Rosseli Olsen som i och med 1-1 gjorde sitt första mål för säsongen.

Norrmannen tyckte att de två första perioderna präglades av de båda matchstraffen.

– Matchen går sönder lite när det blir så mycket utvisningar. Det är inte så vanligt med två matchstraff under en match och är synd för matchen, säger han i C More.

Frölunda vände

I den tredje perioden satte sig Timrå i förarsätet med 2-1 med tio minuter kvar.

Men i slutet var Frölunda snäppet vassare framåt och laget vände och vann med 4-2 efter att Max Friberg gjort två av lagets tre mål under de sista fem minuterna.

– Vi får lite utdelning på slutet... Men i det stora hela tycker jag att det är en välförtjänt seger och det är starkt att ha det tålamodet och lita på det vi gör, säger Friberg i C More.

Han dubblade sin målskörd sedan tidigare, vilket glädjer honom extra.

– Ja, och jag gjorde bara fyra förra året så det är skönt att vara uppe i den siffran redan.