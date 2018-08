Ghoddos målskytt i Amiensdebuten

Saman Ghoddos kastades direkt in i hetluften när han fick spela från start i sin ligadebut med franska Amiens hemma mot Stade de Reims - bara ett par dygn efter att hans övergång blev klar.

Och han tackade för förtroendet med besked en bit in i andra halvlek. Vid ställningen 1-0 och med en man mer på planen kom ett svepande inlägg mot den förre Östersundsspelaren som stod vid straffområdeslinjen. Då valde han att nicka. Det gjorde han rätt i, då lobbnicken seglade rakt in över en stillastående Reimsmålvakt och in till 2-0.

Ghoddos byttes sedan ut, till publikapplåder, efter att ha spelat en dryg timme i sin debut. En annan ny svensk i Amiens, Emil Krafth, passade då på att kliva fram när han assisterade till Moussa Konatés 3-0 i den 67:e minuten. Konaté gjorde därefter också ett fjärde Amiensmål i matchen, som slutade 4-1.

Jimmy Durmaz fick hoppa in i minut 72 för sitt Toulouse, som vann med 1-0 hemma mot Nimes.