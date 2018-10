Drömmål av Kennedy som firade med öl

Ångestmötet med IFK Göteborg förvandlades till ett väckelsemöte på Tele2 arena - och den som gjorde alla saliga var Bakircioglu med frisparken till slutresultatet 3-0.

Han möttes av stort jubel när han kom in halvvägs in i den andra halvlek, i samma veva som domaren Bojan Pandzic dömt straff för Hammarby. Kennedy sträckte upp båda armarna och tackade för välkomnandet.

Jiloan Hamad klev fram och slog hur säkert som helst in 2-0, sedan Bjørn Paulsen gett Hammarby ledningen i första halvlek med god hjälp av Tom Amos, den unge Göteborgsmålvakten som missade bollen helt.

Väntat på chansen

Men det stora jublet, det som kom från djupet av många Hammarbyhjärtan, var några minuter borta. När Hammarby fick frispark en bra bit utanför IFK Göteborgs straffområde var det självklart att Bakircioglu skulle ta den.

Bra tryck, bra skruv, perfekt placerat, stolpe in och 3-0.

– Jag har väntat länge på den här chansen. Ska jag vara ärlig har jag haft bra lägen tidigare. Nu fick jag hoppa in och fick på en riktigt bra träff. Jag tror att det är tredje målet jag gör på frispark mot IFK Göteborg, säger han till C More.

– Jag har nog gjort mål från längre ifrån. Jag har ingen respekt. När jag kliver fram vet jag att målvakten får stora problem.

Fångade glas

Det fenomenala frisparksmålet fick en supporter att generöst vräka ned sitt plastglas med öl. Bakircioglu fångade glaset i flykten och tog en klunk.

– En häftig och kul grej.

Sedan VM-uppehållet har det bara blivit två inhopp.

– Det är sista året. Jag har kämpat i stort sett varje träning, bitit ihop och hoppats på speltid. Det har varit väldigt frustrerande. Jag har känt att jag vill hjälpa och bidra till laget, säger Bakircioglu.

Även IFK Göteborgs pressade tränare Poya Asbaghi visade beundran.

– Det är få målvakter i världen som tar den.

Men för Hammarbytränaren Stefan Billborn var det inte självklart att han skulle ge Bakircioglu speltid på måndagskvällen.

– Jag tyckte att Jeppe Andersen hade lite dålig rörelse. Han hade också problem med knäet visade det sig, så det var rätt att byta ut honom. Kennedy är en väldigt bra passningsspelare och det passade ju bra att vi fick en frispark, säger Billborn.

– Han har fortfarande krutet torrt.

Hyllad av Hysén

– Han har en spets i sina frisparkar som är fantastisk. Det går inte att försvara sig mot en sån frispark från 30 meter, säger IFK Göteborgs Tobias Hysén, anfallaren som har varit med lika länge som Bakircioglu.

Medan Bakircioglu firade segern tillsammans med lagkamraterna och fansen var det desto dystrare framför IFK Göteborgs klack.

Poya Asbaghi och många spelare försökte lugna ned de upprörda känslorna. IFK Göteborg har bara tagit två poäng de senaste sex matcherna och är i allra högsta grad inblandat i bottenstriden. Till BP och kvalplatsen skiljer bara sex poäng.

– Jag förstår deras besvikelse. Vi har inte gett dem mycket att glädjas åt och nu har vi tre raka förluster.

– Vi har satt oss i svår situation och kommer att få jobba stenhårt. Lördagens match kanske är den viktigaste på många år. Vi måste upp igen och det finns ingen tid att deppa. Jag hoppas att vi kan mobilisera kraft, säger veteranen Tobias Hysén inför ödesmatchen mot Trelleborg.