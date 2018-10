Helsingborg allt närmare uppflyttning

Helsingborg mot Falkenberg. Ettan mot tvåan i superettan. Båda inför matchen på 55 poäng med, för stunden, god marginal nedåt i tabellen. Med andra ord fanns det möjlighet att göra ett rejält ryck mot allsvenskan för de två kombattanterna på Olympia under söndagseftermiddagen.

Och det var hemmalaget Helsingborg som visade sina intentioner först. Med en dryg kvart spelad så hittade ett välavvägt inspel en fri Max Svensson vid en bortre Falkenbergsstolpe. Svenssons avslut var behärskat och målgivande, och gav honom hans nionde mål för säsongen samt 1-0 till hans Helsingborg.

Det målet räckte hela vägen, via 90 minuters spel, flera byten på grund av skador och över fem minuters tilläggstid, till en HIF-seger.

Må så vara att Helsingborgsmålvakten Kalle Joelsson fick slita hårt för traktamentet för att hålla hemmanollan intakt.

– Jätteskoj för Kalle. Han kommer in och gör en fantastisk match för oss när vi behöver det, säger lagkapten Andreas Granqvist till C More.

Segern tar upp skåningarna i ensam serieledning, tre poäng tillgodo på Falkenberg och tio poäng ner till AFC Eskilstuna som just nu ligger på kvalplatsen med fyra återstående omgångar.

Det innebär att Helsingborg kan säkra allsvenskt spel nästa år vid seger mot Halmstad hemma 23 oktober.

– Det här var precis det vi behövde, säger Granqvist.