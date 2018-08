Historisk "segrare" blev av med vinsten

Åhlin-Kottulinsky startade från pole position i den andra STCC-tävlingen på Gelleråsen utanför Karlskoga. Hon dominerade loppet från start till mål och var överlycklig efter målgång.

– Det känns fantastiskt, detta kommer jag att leva på länge, sade Åhlin-Kottulinsky till Sportkanalen.

Men på söndagskvällen fråntogs hon segern och diskvalificerades tillsammans med stallkamraterna Daniel Haglöf, Philip Morin och Robert Dahlgren. Detta på grund av avgassystemet inte överensstämde med reglementet.

"Våra tekniker har undersökt avgassystemet på bilarna och de fann att de inte var enligt reglementet, därför har de uteslutits. PWR Racing har bett om att få beslutet vidare undersökt av Svenska Bilsportsförbundets Disciplinnämnd och ett beslut därifrån bör komma inom någon vecka", säger tävlingsledaren Börje Blomén till STCC:s webbplats.

Haglöf var först i mål i det första loppet, men där gick segern till Johan Kristoffersson, som också kör Rallycross-VM. Han flyttades även upp till andra plats i det andra loppet som nu vanns av Mattias Andersson då Åhlin-Kottulinsky blev av med segern.

"Det känns självklart bra att leda mästerskapet och ta första segern för säsongen även om jag helst hade kört om resultatet på banan. Jag hoppas på en bra avslutning på säsongen. Nu gäller det bara att rusta för att knyta ihop säcken", säger Johan Kristoffersson.

Johan Kristoffersson toppar nu mästerskapet på 123 poäng medan Robert Dahlgren är tvåa på 122 poäng och Andreas Wernersson trea på 113 poäng.

STCC-tävlingarna på Gelleråsen genomfördes trots den tragiska olyckan under lördagen då en funktionär blev påkörd och avled. Söndagens tävlingar genomfördes dock under mer återhållsamma former än vanligt.

Nästa tävling avgörs på norska Rudsskogen 8-9 september.