Höglander visade vägen med "zorromålet"

3.12 minuter in i tredje perioden showade Nils Höglander i Löfbergs arena. Rögles 18-åring stod bakom kassen, lade upp pucken på bladet och snirklade kvickt in den via målvakten Markus Svensson.

– Jag tänkte inte så mycket. Jag tänkte bara att jag hade läget, så jag testade och så gick den in. Det var kul, säger han till C More.

– Jag har tränat på det men aldrig gjort ett sådant mål.

"Otroligt skön"

Det delikata målet, "zorromålet", betydde 3-3 för gästerna och visade dessutom vägen borta mot ett hemmastarkt Färjestad.

Inte konstigt att Höglanderlog stort i båset.

Och det skulle som sagt komma fler skäl till att njuta av tredje perioden.

Nästan fyra minuter efter Höglanders läckra kvittering styrde Ted Brithén in 4-3 och efter 12.43 satte Daniel Zaar 5-3.

Rögle vann till slut med 6-4, och det var en efterlängtad fullpoängare efter tre raka förluster.

– Det var otroligt skönt att vinna en sådan här match. Det var en viktig seger för oss, säger Höglander.

Avgjorde i tredje

Gästerna inledde även bäst, och redan efter 27 sekunder satte Samuel Jonsson 1-0 och drygt fem minuter in i matchen ökade Leon Bristedt på till 2-0.

Men Färjestad kom tillbaka. Oskar Steens och Joakim Nygårds mål förde hemmalaget till 2-2, och i andra perioden satte Theodor Lennström 3-2 efter 18.28.

Sedan klev Nils Höglander in - och showade.

Med Brithéns styrning och Zaars två mål i slutet av matchen, ett i tom bur, avgjorde Rögle.

För Färjestad blev det första hemmaförlusten sedan mötet med Frölunda den 13 oktober.

– Vi hade inte förmågan, kompetensen, kraften att spela hem tre poäng, säger tränaren Johan Pennerborn till C More.