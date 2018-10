Ingen HD-prövning för dömd fotbollsspelare

Högsta domstolen meddelar inget prövningstillstånd för målet om den allsvenske fotbollsspelare som även i hovrätten dömdes för två våldtäkter mot en 14-årig flicka, rapporterar lokala medier.

Spelaren dömdes av hovrätten till fängelse i två år och åtta månader. Han ska också betala ett skadestånd på 150 000 kronor till flickan och utvisas från Sverige i tio år.

Efter tingsrättens dom fick spelaren sparken från sin allsvenska klubb och föreningen meddelade att spelaren skulle krävas på den sign on-bonus han fick när han värvades till klubben.

Under förhandlingarna i tingsrätten och hovrätten nekade fotbollsspelaren till brott. Spelaren har uppgett att han har haft sex med flickan, men menar att han inte ska ha vetat om att hon var under 15 år. Hovrätten delar dock tingsrättens uppfattning om att spelaren har vetat om att hon var under 15 år genom att i två olika konversationer via sociala medier ha bekräftat att han uppfattat att flickan bara var 14 år.