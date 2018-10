Jumbon Trelleborg allt närmare superettan

Skåningarna är nu uppe i 14 raka matcher utan seger - och läget ser alltmer dystert och hopplöst ut för TFF som inte har vunnit i allsvenskan sedan den 24 maj hemma mot Brommapojkarna. När sex omgångar återstår har Trelleborg fyra poäng upp till nästjumbon Dalkurd och sju poäng till BP på kvalplats.

TFF-tränaren Patrick Winqvist sade optimistiskt och kanske lite skämtsamt i C More inför matchen mot Örebro:

– Vi tar sju raka och sedan är vi klara.

Mardrömsstart

Men i stället skulle Winqvist tvingas se sitt Trelleborg få en mardrömsstart och stundom bli helt utspelat. Efter knappt tio minuter lyfte ÖSK-mittfältaren Johan Mårtensson in en långboll som målvakten Marko Johansson tappade in över mållinjen. En riktig målvaktstavla - då Johansson kunde ha tippat bollen över ribban. Och bara minuten senare agerade hela TFF-försvaret virrigt när till sist Kennedy Igboananike stötte in 2-0 efter ett vackert hemmaanfall.

Och i C Mores pausintervju konstaterade sedan Patrick Winqvist:

– Nästa mål blir avgörande för matchens utgång. Och det blir tufft om det inte är vi som gör det.

Besara showade

Och det skulle bli minst sagt bli tufft för TFF då ÖSK-anfallaren Nahir Besara klev fram och tog över showen inför ögonen på representanter för FC Seoul som sades vara på plats för att scouta honom.

Efter 66 minuter ökade Besara på ledning till 3-0. Och Besara fortsatte att göra bra reklam för sig då han fyra minuter senare också fastställde slutresultatet efter utmärkt förarbete av Daniel Björnkvist.

Örebro gladdes förstås åt poängen. Men den blev också kostsam då tre nyckelspelare tvingades gå av i andra halvleken. Först slog lagkapten Nordin Gerzic upp sin lårskada. Kort därefter lämnade också Michael Omoh planen på grund av ljumskproblem. Och till sist klev också mittbacken Michael Almebäck av planen på grund av lårproblem.