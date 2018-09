Knapp Häckenseger mot jumbon

Trelleborg gjorde ett tappert försök. Jumboskåningarna överraskade Häcken med en snabb 1-1-replik. Men till slut kom det logiska segermålet för göteborgarna.

Trelleborg kom till Göteborg med två poäng av 30 möjliga från de tio senaste matcherna.

Och det började också med att Häcken hade i stort sett all boll, all kreativitet och alla målchanser.

Irandust satte ettan

Ett vackert exempel på Hisingslagets exakta passningsspel i små trianglar kom i 18:e minuten. Paulinho till Viktor Lundberg, som på ett tillslag hittade en djupledssmygande Daleho Irandust. 20-åringen brukar annars ofta vara framspelaren, men nu fick han läget och placerade in 1-0 med sin kapabla vänsterfot.

Med en sådan start kunde man tänka sig att hemmastarka Häcken skulle rinna ifrån. Som när de gjorde fem mot Djurgården och sex mot BP.

Men istället kvitterade Trelleborg bara två minuter senare. Erik Andersson fick bollen av en slump utanför straffområdet. Häckenförsvaret var splittrat och Andersson sköt hårt och lågt.

Häcken fortsatte sin måljakt, men Trelleborg höll länge emot.

"Tar nog lite på handen"

Hemmalaget ville haft en straff när Elohor Ekpolo slog ett inlägg från höger som Jasmin Sudic stoppade med armen.

Sudic, som i somras flyttade till Trelleborg från just Häcken, fick se tv-bilderna på situationen och sade till C More:

– Jag nickar bollen!

Men efter att ha sett andra reprisen sade han det han hade vetat hela tiden:

– Ja, den tar nog lite på handen. Men vad fan, det är svårt att hålla den här kroppen i styr.

Jasmin Sudic log.

I början av andra halvlek hade Trelleborg några riktigt heta chanser, framförallt genom Zoran Jovanovic.

Men Häcken skapade regelbundet. Med knappt en halvtimme kvar kom det som kändes oundvikligt. En ribbretur efter hörna - och Alexander Jeremejeff dunkade upp returen i nättaket.