Linköping stoppade rivalens segerrad

Linköping har varit rena mardrömsmotståndaren för HV71 under de senaste säsongerna.

Inför lördagens match hade östgötarna fyra raka vinster sedan i våras och hela tio raka segrar borta i Jönköping.

LHC tog också ledningen i andra perioden efter en styrning av Andrew Gordon.

Men formstarka HV - med fyra segrar i följd - vände inom loppet av bara drygt fyra minuter. Nils Andersson och Christoffer Törngren ordnade dubbla snabba fullträffar.

Försenade raketer?

Målfyrverkeriet i mittakten fortsatte då Filip Karlsson först kvitterade, innan Markus Ljungh satte 3-2 och Broc Little kvitterade på nytt inför 8 300 åskådare. Fullsatt andra hemmamatchen i rad för Linköping.

– Det känns väldigt bra för egen del just nu, jag börjar komma in i det igen efter den långa skadan, sade Broc Little till C More.

Han fortsatte:

– Vi kan absolut förbättra vårt passningsspel i powerplay, men jag bryr mig ärligt talat inte så mycket så länge vi gör mål.

– Vi kom ut på ett ganska bra sätt. Ser man till de senaste matcherna har motståndarna fått föra matchen. Men i dag är det vi som drar upp tempot och det är kul att se, sade gästernas Robin Figren till C More.

Little tvåmålsskytt

LHC var närmast att avgöra i sista perioden - då Jonas Gunnarsson svarade för ett par viktiga räddningar för HV.

Segerpucken kom i stället 32 sekunder in på förlängningen - då Broc Little smällde upp 4-3 i nättaket.

Den 30-årige amerikanen har därmed öst in fem mål på de tre senaste omgångarna och verkar ha hittat formen rejält efter fotskadan som orsakade två månaders vila.

Radarpolaren Derek Roy svarade för sin andra assist.