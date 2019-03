Luleå till semi - slog ut mästaren

Regerande svenska mästaren Växjö fick aldrig till det i slutspelet. Smålänningarna förlorade de tre första matcherna i kvartsfinalen mot Luleå och lyckades inte resa sig, trots seger i den fjärde matchen.

Luleå vann det femte mötet med 4-1 hemma i Coop Norrbotten Arena och är nu klart för semifinal för första gången sedan 2016.

Kaptenen visade vägen

– Som jag ser det har vi chans att gå hela vägen, sade tränaren Thomas "Bulan" Berglund till C More.

Lagkaptenen Erik Gustafsson visade vägen med dubbla mål, det första (1-0) 14.53 in i den första perioden, det andra (2-0) med sex sekunder kvar av andra, och såg till att norrbottningarna kopplade greppet om matchen där Växjö hade svårt att skapa lägen.

– Jag tycker att man ska leverera varje dag. Det här är en match som alla andra för mig, men lite mer på spel och då ska man trivas. Jag tycker det är kul att spela just nu, sade Erik Gustafsson till C More inför den tredje perioden.

Han pratade också om att Luleå "inte skulle backa hem".

Och det gjorde de inte.

"Där det avgörs"

Tabelltvåan, som åkte ut i åttondelsfinalen i fjol, tog sin lagkapten på orden och utökade till både 3-0 (Petter Emanuelsson) och 4-0 (Emil Larsson) i den tredje perioden, innan Växjö kunde tröstmåla till 1-4 genom Kris Versteeg med 27 sekunder kvar av matchen.

Efteråt menade Thomas Berglund att Luleås femte match också var lagets bästa.

– Det visar på klass. Många i laget har inte spelat slutspel förut och då är det lätt att bli nervös. Då gäller det att kanalisera nervositeten på rätt sätt och det tycker jag att vi gör. Det är jag stolt över. Det är jävligt skönt att se att grabbarna klarar av det.

Avancemanget innebär att Luleå är det första laget som är klart för semifinal.

För Växjös del är säsongen över.

– Vi saknar "edge", både försvarsmässigt och offensivt. Det är där det avgörs, sade tränaren Sam Hallam till C More.

– Vi skulle ha gjort ett bättre jobb hela vägen fram till slutspelet för att vara bättre förberedda.