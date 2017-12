8.51 in i den andra perioden ledde Malmö med 2-0 borta mot Färjestad i Karlstad och hade chansen att öka på ledningen i spel fem mot fyra.

Då utbröt ett storbråk på isen sedan en sargduell mellan Färjestads Johan Ryno och Rhett Rakhshani engagerat samtliga utespelare på isen. Sekretariatet spelade upp låten "Eye of the tiger" från Rocky-filmerna och huvuddomaren Patrik Sjöberg drog till ordentligt i sitt domslut.

– Två minuter abuse på allihop, sade Sjöberg, enligt Expressen, i C Mores tv-sändning och syftade till regeln abuse of officials.

Tabellfyran Färjestad verkade läxas upp bäst av det udda och iögonfallande domslutet. 13.21 in i den andra perioden fintade sig Dick Axelsson vackert förbi Malmös boxplay-press och friställde Per Åslund som rakade in 1-2-reduceringen.

Åslund kvitterade också till 2-2, 5.30 in i tredje perioden, innan Malmös storbråksuppviglare Rhett Rakhshani satte 3-2 minuten senare.

FBK:s Alexander Johansson kvitterade till 3-3 med sitt första mål för säsongen och ordnade förlängning. Men väl där avgjorde tabellåttan Malmös Johan Olofsson, som fostrats i Färjestad, med sitt 4-3-mål.