Många NHL-spelare i svenskt VM-bygge

Elva NHL-spelare har tackat ja till att spela VM i ishockey för Tre Kronor.

Utöver Lias Andersson, som inledde säsongen i Frölunda och är tillbaka på svensk mark efter knappt fyra månader i New York Rangers och Hartford Wolf Pack (AHL), kan förbundskaptenen Rikard Grönborg räkna in följande spelare till turneringen i Danmark den 4-20 maj: målvakten Anders Nilsson, Vancouver, backarna Oliver Ekman-Larsson, Arizona, Erik Gustafsson, Chicago, John Klingberg, Dallas, och Adam Larsson, Edmonton, samt forwardspelarna Mikael Backlund, Calgary, Johan Larsson, Buffalo, Jacob de la Rose, Montreal, Mika Zibanejad, New York Rangers, och Magnus Pääjärvi, Ottawa.

Grönborg väntar dessutom på besked från målvaktsduon Henrik Lundqvist, New York Rangers, och Anton Forsberg, Chicago, samt från Detroits forward Gustav Nyquist.

Bland spelarna som tackat nej märks Niklas Kronwall och Henrik Zetterberg, Detroit.