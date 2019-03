Mästarlagets missräkning - spelar åttondel

Växjö var överlägset i svensk herrishockey förra säsongen: vann SHL:s grundserie med 21 poäng före Djurgården och förlorade bara en av 13 slutspelsmatcher på vägen till SM-guldet.

Den här säsongen har mästarlaget haft det tyngre och efter torsdagskvällens 2-3-förlust borta mot tabelltvåan Luleå står det klart att laget slutar sjua och missar en direktplats till SM-kvartsfinalspelet.

Växjö låg på femte plats inför slutomgången men föll två placeringar sedan Skellefteå tagit en 3-2-seger borta mot Rögle och Malmö vunnit med 3-1 hemma mot Örebro.

Tappade 1-0

I Växjös egen match i Norrbotten tog smålänningarna ledningen med 1-0 genom notoriske målskytten Brendan Shinnimin i den första perioden. Men Luleå vände i andra genom två snabba mål. Först kvitterade Johan Harju till 1-1 innan Jack Connolly satte 2-1, två minuter och 13 sekunder senare.

I mitten av tredje perioden satte Niklas Olausson 3-1 för Luleå, ett mål som skulle visa sig bli avgörande. Växjös lagkapten Liam Reddox skapade nerv i slutet när han satte 2-3, men närmare än så kom inte det regerande mästarlaget trots en avslutande press mot Joel Lassinantti i Luleåkassen.

"Får inte in pucken"

– Sista tio trycker vi på. Men vi får inte in pucken, säger Växjös tränare Sam Hallam till C More.

För Växjö väntar nu slutspelsmatch redan på lördag, hemma mot tabelltian Örebro i den första åttondelsfinalen i bästa av tre.

– Det gäller för oss att ladda batterierna. Då jävlar, då är det årets match, säger Hallam.

Luleå får vila en vecka och inleder kvartsfinalspelet nästa helg mot något av de segrande lagen från åttondelsfinalerna.