Möller avgjorde i förlängningen

Nykomlingen Timrå såg länge ut att vara på väg mot ännu en skalp - laget slog regerande mästaren Växjö i torsdags - men föll ihop i den tredje perioden.

Henrik Törnqvist och Mattias Guter gav Timrå en 2-0-ledning i den första perioden, och den stod sig inför de 20 avslutande ordinarie minuterna. Då vaknade Skellefteås stjärnspelare.

– Vi blev bättre och bättre ju längre matchen gick, säger Skellefteås Oscar Möller till C More.

– Vi visar styrka som kan vända den här matchen.

Andreas Wingerli tog hemmalaget in i matchen genom att göra 1-2 efter lite drygt sex minuter av den tredje perioden. En minut senare såg Joakim Lindström till att det var utjämnat. Han slängde in en puck mot mål på måfå, och den letade sig in mellan benen på Timråmålvakten Victor Brattström.

I förlängningen låg Lindström sedan bakom förarbetet när Oscar Möller kunde sätta avgörande 3-2.

Trots förlusten, och trots det snöpliga kvitteringsmålet, var Timrås tränare Fredric Andersson mycket nöjd med SHL-debutanten Victor Brattström.

– SHL-debut och han står upp på ett bra sätt. Han gör en fantastisk match, säger Fredric Andersson till C More.