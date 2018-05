Norrköping illa ute men vann ändå klart

Matchinledningen talade ett helt annat språk. Ferhad Ayaz ledningsmål för nykomlingen och tabelljumbon kom redan efter åtta minuter och var allt annat än en slump.

Snarare välförtjänt.

Fotbollsgodis för en finsmakare, dessutom.

Rewan Amins djupledsboll från egen planhalva togs emot av Ayaz. Isak Pettersson, den unge Norrköpingsmålvakten, kunde inte bestämma sig för om han skulle stå kvar eller rusa ut. Ayaz straffade den obeslutsamheten.

Enligt C More hade Dalkurd 39 passningar inom laget innan Ayez stötte in sitt första allsvenska mål för klubben, som rörligt, passningsskickligt och respektlöst började matchen med spela ut serietrean på Östgötaporten.

Demircan bänkad

Extra imponerande var starten med tanke på att både Rawez Lawan och Mohamed Buya Turay saknades och ordinarie målvakten Abdulaziz Demircan bänkades sedan han brutit mot klubbens policy på sociala medier.

Sixten Mohlin, lånet från Malmö FF, ersatte - och gjorde det strålande.

Enhandsräddningen på Kalle Holmbergs närskott styrde han i stolpen. Men Mohlin var chanslös på Norrköpings kvittering, Holmbergs straffspark.

Domaren Jonas Eriksson, historisk som allsvenskans mesta domare med sin 339:e match, blåste direkt när Rewan Amin täckte David Moberg Karlssons avslut med armen.

Solonummer gav 2-1

Så dags hade Dalkurd tappat fart rejält och Norrköping stadigt tagit över. Isak Pettersson fick revansch för sitt tveksamma agerande i matchöppningen. Moberg Karlsson tog emot Peterssons passning vid mittlinjen, satte full fart och avslutande sin långa rusch med att elegant vinkla in 2-1-bollen i Mohlins bortre hörn.

Norrköping hade vänt matchen, men det var allt annat än klart. Bara fem minuter senare kom Dalkurds replik.

Hemmalaget har haft problem i vår med att försvara vid fasta situationer. Inte blev det lättare i och med att isländske backen Jón Gudni Fjóluson klev av i halvtid. Kebba Ceesay fick enkelt sticka fram pannan och nicka in Ammar Ahmeds frispark.

Men fungerar inte kollektivet alla gånger finns det gott om individuell skicklighet att förlita sig till i IFK Norrköping. Gudmundur Thorarinssons vänsterkanon till 3-2, en halvvolley upp i ena krysset, bör finnas med när kandidaterna till årets mål utses i höst.

Simon Skrabb ökade till 4-2 och tre viktiga poäng i jakten på Hammarby var definitivt säkrade.