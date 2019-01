Olofsson fixade segern: "Det var jäkligt kul"

Inför SHL-mötet med Djurgården kom nyheten att Johan Olofsson skrivit på för ytterligare två säsonger i Malmötröjan. Han fick fira förlängningen på bästa sätt med ett mål, en framspelning och tre poäng hemma mot Djurgården (3-1).

– Det var en tajt match och grymt av oss att göra det här när vi har så många spelare borta, säger Arvikafödde Olofsson, som kom till Malmö från Leksand inför säsongen 2016-2017.

Tre tunga pjäser avstängda

Trots att Malmö hade Emil Sylvegård (spelklar nästa omgång), Henrik Hetta (en match kvar) och Fredrik Händemark (två) avstängda var skåningarna under långa stunder det klart bättre laget.

– Någonstans tycker jag att Malmö är bättre. Vi har en bra period några minuter i andra, men vi får inte till det riktigt i dag, säger Djurgårdstränaren Robert Ohlsson.

Det var Johan Olofsson som visade vägen med sitt 1-0-mål knappt åtta minuter in på den andra perioden. Efter ett bra bortatryck fick backen Tobias Ekberg tag i pucken och då hade Olofsson redan gett sig av mot Djurgårdsmålet. Vid offensiv blålinje tog han emot Ekbergs lyra och kunde fri med Robin Jensen stänka in 1-0 knappt åtta minuter in på den andra perioden.

– Jag har sagt till backarna: "har ni kontroll får ni fan kolla upp så drar jag i mitten, så kanske ni kan skicka en hård lång och jag får försöka lösa det med en nedtagning". Ekberg gör en jättebra pass där, säger Johan Olofsson efter sitt åttonde mål för säsongen.

"Var ganska trött"

Innan periodpausen fick SHL:s skyttekung Emil Bemström ett friläge till skänks när Malmö gick bort sig i ett byte och fri med Alsenfelt skickade 19-åringen in sitt 16:e mål för säsongen. Frederik Storm svarade sedan för 2-1 tidigt i slutperioden - en styrning som gick i mål via stolpen och Jensens benskydd - innan Olofsson återigen skrev in sig i poängprotokollet. Skåningarna kom två mot en och med en precis passning serverade 24-åringen pucken till Lars Bryggman, som skickade in 3-1 med ett direktskott.

– Jag var ganska trött när anfallet kom och i sista sekund kände jag att jag kunde slå en pass. Bryggman tajmar in det jättebra och nyper direkt, säger Johan Olofsson.

Redan på torsdag blir det chans till revansch för Djurgården. Då möts lagen på Hovet i Stockholm.