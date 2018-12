Olsens nolla lyfter Roma

Robin Olsen höll nollan i Romas 2-0-seger mot Parma under lördagen, och huvudstadslaget är nu uppe på femte plats i Serie A. Det var den svenske landslagsmålvaktens fjärde nolla under ligasäsongen - den första sedan 6 oktober. Bryan Cristante och Cengiz Under gjorde bortalagets mål.(TT)