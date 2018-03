OS-curlingvinnarna väntar med firandet

På lördagen sätter VM igång i kanadensiska North Bay, knappt tre veckor efter att OS avslutades. Av 13 lag i VM är det bara OS-finallagen från Sverige och Sydkorea, samt OS-niorna från Ryssland, som har samma lag som i Sydkorea. De övriga nio nationerna har andra lag i VM, eller var inte alls med i OS.

– Vi är övertygade om att det går att ladda om. Hade vi inte trott det skulle vi inte ha kämpat för att få VM-platsen, säger Hasselborg.

– Men vi har en stor ödmjukhet och respekt för att det vi gjort under OS är en otrolig urladdning och att det kommer att vara en utmaning att kliva in i nästa turnering. Men vi gillar utmaningar och ser verkligen fram emot att ta oss an mästerskapet. Vi har bara spelat ett VM tidigare så vi är fortfarande väldigt hungriga.

Större firande i vår

För att underlätta omställningen till ett nytt mästerskap så nära inpå OS blev det inget större firande när Anna Hasselborg, Agnes Knochenhauer, Sofia Mabergs, Sara McManus och reserven Jennie Wåhlin kom hem till Sverige.

– Vi väntar med det storskaliga firandet till våren. Vi kände att vi ville ta det lugnt när vi kom hem. Det har mest varit fokus på att vara med familjen och ladda om, vila upp sig och komma tillbaka till normala träningsrutiner, säger Hasselborg.

– Vi har försökt att lita på att formen är där. Fysiskt har vi kommit tillbaka efter urladdningen och den fysiska påfrestning som OS är. Nu är vi taggade och redo.

Inför avresan till Kanada har laget också jobbat med sin idrottspsykologiska rådgivare.

Målet är medalj

Även om resan fram till OS-guldet var ansträngande och en urladdning hoppas Anna Hasselborg att framgången ska föra med sig något positivt också.

– Vi har fått ett kvitto på att vi kan vinna det största som finns, säger hon.

– Men vår nyckel i allt vi gör är att vara i nuet, och då spelar det ingen roll vad vi gjort tidigare utan vad vi gör framåt. Men det är klart att vi tagit med oss mycket positivt från OS, framför allt hur vi hanterade OS-upplevelsen som lag.

OS-guldet ändrar inte målsättningen i VM.

– Före säsongen satte vi upp mål för alla tävlingar som vi skulle spela under säsongen och de gäller fortfarande. Målet i VM är att ta medaljen som vi saknar.

I fjol kom Sundbybergslaget fyra i VM. I år inleds guldjakten med match mot Damark natten mot söndag, svensk tid.