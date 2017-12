Damallsvenska Piteå värvar anfallare från dubbla Champions League-mästaren Lyon. 18-åriga norskan Andrea Norheim har skrivit på ett tvåårskontrakt.

Norska ungdomslandslagsspelaren Norheim har bara spelat en match för Lyon sedan hon kom 2016 men gjorde då mål.

"Jag har hört mycket bra saker om Piteå, att klubben är bra att utveckla unga spelare. Jag är själv ung och i den delen av karriären då det är viktigt att få spela matcher på seniornivå för att kunna utvecklas och bli så bra fotbollsspelare som möjligt", säger Norheim i ett pressmeddelande.

Den gångna säsongens tabellfyra har därmed värvat klart.

"Med rekryteringen av Andrea har vi fyllt den sista platsen i truppen inför 2018. Vi får in en spännande forward som kommer att passa bra in i det sätt Piteå IF DFF ska spela", säger sportchefen Leif Strandh.