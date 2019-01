Poängdrottningen stängs av i fyra matcher

Luleås storstjärna Michelle Karvinen stängs av i fyra matcher i SDHL.

Disciplinnämnden stänger av finländskan för en huvudtackling på Djurgårdens Karoline Pedersen i onsdagens ishockeymatch.

"Tacklingens utförande utsätter motståndaren för en hög skaderisk. Situationen är av ett sådant genomförande att den kan bestraffas dels under regeln checking to the head eller illegal hit", skriver disciplinnämnden i beslutet.

"Min avsikt var aldrig att tackla eller skada spelaren utan att antingen få kontakt med pucken eller tvinga motståndaren att slå pucken till icing", säger Karvinen om situationen.

Luleå leder SDHL och Karvinen leder poängligan med sina 55 poäng (24+31) på 25 matcher.