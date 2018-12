Pontus Jansson bidrog till Leedsvändning

Svenske landslagsmittbacken Pontus Jansson var starkt bidragande till att Leeds vände och vann borta mot Aston Villa i League Championship.

Det vitklädda, klassiska laget var till en början illa ute då man låg under med 0-2 i halvtid. Leeds, som gick in i söndagens match med fem raka segrar, skulle dock komma tillbaka. Efter att ha hittat en reducering i den 56:e minuten så skulle Leeds också hitta en kvittering bara fem minuter senare när Pontus Jansson klev upp och nickade in 2-2.

Länge såg det ut som att det skulle ta stopp där. Men i den femte övertidsminuten utnyttjade Kemar Roofe en tafatt nickrensning av Villaförsvaret, och borrade in 3-2 för gästerna.

Segern innebär att Leeds, nu med sex raka segrar, kliver upp på förstaplats i den engelska andradivisionen.