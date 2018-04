Sedinarna hyllades i avskedsmatch

Henrik och Daniel Sedin hyllades ordentligt av fans, familj och vänner när de spelade deras sista hemmamatch för Vancouver i NHL-ishockeyn.

Tvillingarna svarade med att bjuda på en show - och ett perfekt slut.

"The Sedins" låg bakom två av målen mot Arizona, varav det sista prickades in 2.33 minuter in i förlängningen och säkrade 4-3-segern.

Efter flera ärevarv lämnade de arenan som så många gånger tidigare under karriären:

Daniel Sedin som tvåmålsskytt.

Henrik Sedin med två framspelningar.

"Overkligt"

– Ja, nej, det kunde verkligen inte ha sluta på ett bättre sätt. Det känns ju nästan overkligt, sade Daniel till Aftonbladet.

– Just att det var Henke som slog passningen och jag fick avgöraâ?¦nä, man kunde inte ha föreställt sig det här.

Tvillingarna spelade sin sista hemmamatch för Vancouver, något som inte gått obemärkt förbi inför matchen och under mötet med Arizona. Inte bara arenaområdet utan hela den kanadensiska storstaden badade i blått och gult ljus.

– Det är en fin möjlighet att fira Henriks och Daniels fantastiska karriärer. Vi gläds över att ha möjligheten att säga tack, sade klubbens sportchef Trevor Linden till nhl.com.

De 37-åriga bröderna från det svenska ishockeyfästet Örnsköldsvik uppmärksammades för sina prestationer på flera sätt under torsdagskvällen lokal tid.

Inför matchen uppmanades Vancouvers supportrar att skriva sina avskedshälsningar på en särskild minnestavla eller i sociala medier under hashtagen #ThankYouSedins. Publiken på plats på läktarna fick ett minnesmagasin och naturligtvis kunde den som vill köpa speciella hej då-produkter i klubbshoppen.

Efter segern åkte de flera ärevarv för att ta emot publikens jubel medan båda lagens spelare slog klubbladen i isen.

"Fantastiskt"

– Sådant där är väl vi egentligen inte så jätteförtjusta i, vi trivs inte riktigt i rampljuset, men att få sådana ovationerâ?¦det var verkligen helt fantastiskt, sade Henrik till Aftonbladet.

– Men det var ju lika hela matchen, från uppvärmningen och framåt. Vi hade tänkt att vi skulle få chansen att tacka fansen efter alla år, men det blev liksom tvärtom.

Henrik Sedin, som är sex minuter äldre än sin tvillingbror, hade inför mötet med Arizona gjort 1 433 NHL-matcher inklusive slutspel. Totalt har det blivit 1 146 poäng. Daniel hade gjort 1 110 poäng på 1 406 matcher i Nordamerika.

Det har varit klart länge att Vancouver missar slutspelet och Sedin-bröderna avslutar sin NHL-karriär på bortaplan mot Edmonton natten till söndag svensk tid.

Sedinarna - som spelat i Vancouver i 17 säsonger - vann aldrig Stanley Cup. Bästa säsongen var 2010-2011 när laget var poängbäst av alla lag i NHL:s grundserie men förlorade i finalen mot Boston.