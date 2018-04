Sema bakom Sundsvalls första seger

Sju minuter in i andra halvlek slog Maic Sema till. När Trelleborgs försvarare avvaktade studsen på Dennis Olsson blockerade skott klev 29-åringen resolut in i situationen, tog hand om bollen och tryckte in 1-0-målet bakom målvakten Marko Johansson.

Målet var Semas andra för säsongen. Det första skickade han in i slutet av hemmamötet med Malmö FF, då han kvitterade till 2-2 och räddade en poäng för Gif Sundsvall.

Den här gången resulterade fullträffen i tre poäng, och därmed även klubbens första seger för säsongen efter två raka oavgjorda matcher.

Hallenius brände

Målet fick igång hemmalaget.

Knappt en kvart efter Semas 1-0 var Sundsvall nära att utöka ledningen. Carlos Gracias skott träffade ribban och sedan stod Johansson för en strålande räddning när Linus Hallenius försökte nicka in returen.

I 76:e minuten var Hallenius framme igen men förvaltade friläget genom att peta bollen vid sidan av Trelleborgsmålet.

– Det är klart man inte får missa något av de där lägena, sade han till C More.

– Vi får tacka vårt solida försvarsspel som gjorde att vi höll nollan, då vinner man även om man bara gör ett mål.

"Surt att förlora"

Nykomlingen Trelleborg, som hade ett par vassa chanser via Deniz Hümmet och inhopparen Ottar Magnus Karlsson, har inlett återkomsten till allsvenskan med en poäng - 1-1 borta mot Djurgården - på fyra matcher.

– Det är surt att förlora, det är klart, sade Alexander Blomqvist till C More.

– Vi gör inte mål och de gör mål, det är det som skiljer oss åt. Vi hade väl tre lägen från straffpunkten och vi borde ha gjort något mål.

På söndag fortsätter jakten på säsongens första seger, då Trelleborg möter Kalmar FF.

För Gif Sundsvall väntar bortamöte med Dalkurd.