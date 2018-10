Slog McGregor - nu utmanar han Mayweather

Ryssen Chabib Nurmagomedov, 30, besegrade irländaren Conor McGregor på UFC 229 i en match som hade ett minst sagt stökigt efterspel.

Nu vill ryssen, som har 27 vinster och noll förluster i MMA-karriären, göra samma sak som just McGregor gjort tidigare. Nämligen slåss mot boxningslegendaren Floyd Mayweather.

I en instagramvideo tillsammans med Mayweathers promotor Leonard Ellerbe skickar Nurmagomedov en utmaning till boxaren.

– Kom igen Floyd, vi slåss. 50-0 mot 27-0, säger Nurmagomedov.

– I djungeln finns det bara en kung. Självklart är jag kungen eftersom han (Mayweather) inte kunde sänka McGregor medan jag fick ner honom enkelt.

Floyd "Money" Mayweather, 41, besegrade MMA-stjärnan McGregor i boxningsringen förra året under jippoartade och lukrativa former på en gala i Las Vegas. Huruvida Chabib, vars styrka som MMA-fajter främst ligger i brottningsmomentet, också vill just boxas mot Mayweather framgick inte i utmaningen.