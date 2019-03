Snart premiär - så är läget i allsvenska lagen

AFC Eskilstuna

Allsvenska säsonger: 1.

SM-guld: Inget.

Placering 2018: Trea i superettan, uppflyttad via kval.

Tränare: Nemanja Miljanovic (sedan 2018).

In: Denni Avdic, f, AIK, Kevin Bisse, mf, Syrianska (avslutat lån), Ivan Bobko, mf, Tjornomorets Odessa, Jesper Björkman, b, Gefle, Mehmed Dresevic, b, Norrby, Jacob Lackéll, mf, Eskilstuna City, José León, b, Rayo Vallecano (lån till sommaren), Wilhelm Loeper, mf, Arameisk-Syrianska, Artiom Rachmanov, b, Islatj Minski Rajon, Ole Söderberg, mv, Kalmar, Ihor Levchenko, mv, IFK Mariehamn (lån till sommaren).

Ut: Bajram Ajeti, f, Afyonspor, Oke Akpoveta, f, Sabail, Gianluca Curci, mv, Hammarby, Amadou Kalabane, mf, Gefle, Hossin Lagoun, mv, Ararat Jerevan (lån till sommaren), Alexander Michel, b, al-Khor, Pelé, mf, Dunarea Calarasi, Zurab Tsiskaridze, b, al-Hazem, Aaron Zahui Bazoukou, f, Team TG.

Kommentar: 18 nollor och bara 13 insläppta mål i fjol - men när AFC Eskilstuna gör sin andra allsvenska säsong någonsin är det utan Gianluca Curci. Den Serie A-meriterade målvakten lämnade under uppmärksammade former för Hammarby. Även backarna Alexander Michel och Zurab Tsiskaridze samt anfallaren Bajram Ajeti är tunga tapp. Spanske mittbacken José León och vänsterfotade ukrainske mittfältaren Ivan Bobko blir intressanta att följa. Uteslut heller inte en sen spektakulär värvning av en kontraktslös spelare - lex Arsenalmeriterade Emmanuel Frimpong 2016.

AIK

Allsvenska säsonger: 90.

SM-guld: 12.

Placering 2018: 1.

Tränare: Rikard Norling (sedan maj 2016).

In: Daniel Granli, b, Stabæk, Karol Mets, b, NAC Breda, Chinedu Obasi, f, Elfsborg, Anton Salétros, mf, Rostov (lån till sommaren), Saku Ylätupa, mf, Ajax, Magnar Ødegaard, b, Tromsø.

Ut: Denni Avdic, f, AFC Eskilstuna, Samuel Brolin, mv, Vasalund (lån till sommaren), Christos Gravius, mf, Degerfors (lån till sommaren), Haukur Heidar Hauksson, b, Akureyri, Robin Jansson, b, Orlando City, Albin Linnér, f, Brommapojkarna, Rickson Mansiamina, f, klubb ej klar, Alexander Milosevic, b, Nottingham Forest, Daniel Mushitu, f, Vasalund (lån hela året), Kristoffer Olsson, mf, Krasnodar, Nicolás Stefanelli, f, Anorthosis Famagusta (lån till sommaren).

Kommentar: Ett SM-guld att försvara och Champions League-kval att se fram emot. Dessa utmaningar sker dock utan tre kuggar från i fjol, då Alexander Milosevic, Robin Jansson och Kristoffer Olsson lämnat. Annars är guldstommen kvar, och Sebastian Larsson har fått både vila och en försäsong efter att i somras ha kommit från en säsong i Championship och VM. Magnar Ødegaard och Anton Salétros är två kortisktiga lösningar, och lovande Saku Ylätupa är spännande. Gick bet på Sead Haksabanovic (IFK Norrköping) och Erdal Rakip (Malmö FF), men har rapporterats vara intresserat av Mikael Lustig (Celtic) och Branimir Hrgota (Frankfurt). Nya försök i sommar?

Djurgården

Allsvenska säsonger: 63.

SM-guld: 11.

Placering 2018: 7.

Tränare: Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf (nya).

In: Astrit Ajdarevic, mf, AEK, Adam Bergmark Wiberg, f, Gefle, Per Kristian Bråtveit, mv, Haugesund, Elliot Käck, b, Start, Jacob Widell Zetterström, mv, Lidingö, Mohamed Buya Turay, f, Sint-Truidense (lån hela året), Aslak Fonn Witry, b, Ranheim.

Ut: Aliou Badji, f, Rapid Wien, Joseph Ceesay, mf, Dalkurd (lån hela året), Omar Eddahri, mf, Sundsvall, Niklas Gunnarsson, b, Palermo, Marcus Hansson, mf, Brommapojkarna (lån hela året), Andreas Isaksson, mv, slutat, Amadou Jawo, f, klubb ej klar, Oscar Jonsson, mv, Karlstad, Kerim Mrabti, mf, Birmingham, Jonas Olsson, b, Wigan.

Kommentar: Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf, som gjorde underverk med Sirius, har tagit över efter Özcan Melkemichel som fick lämna efter sjundeplatsen. Offensiven lär hänga på nya Astrit Ajdarevic och Mohamed Buya Turay, med ett fint målsnitt från Sverige. Sommarens värvning av Erik Berg (tidigare Johansson) får heller inte glömmas bort. Har dock tappat mycket rutin och spets i Andreas Isaksson, Jonas Olsson, Kerim Mrabti och Aliou Badji.

Elfsborg

Allsvenska säsonger: 75.

SM-guld: 6.

Placering 2018: 12.

Tränare: Jimmy Thelin (sedan 2018).

In: Pawel Cibicki, f, Leeds (lån till sommaren), Stian Gregersen, b, Molde (lån hela året), Deniz Hümmet, f, Trelleborg, Jonathan Levi, mf, Rosenborg (lån hela året), Simon Strand, b, Dalkurd.

Ut: Emir Bajrami, mf, slutat, David Boysen, mf, Helsingborg, Ibrahim Dresevic, b, Heerenveen, Alex Dyer, mf, Lillestrøm (lån till sommaren), Daniel Gustavsson, mf, Lillestrøm, Arian Kabashi, f, Gais (lån hela året), Christopher McVey, b, Dalkurd (lån till sommaren), Chinedu Obasi, f, AIK, David Olsson, mv, Oddevold (lån hela året), Viktor Prodell, f, Örebro, Rasmus Rosenqvist, mf, Gais (lån hela året).

Kommentar: Pawel Cibicki fick sitt stora genombrott när han, utlånad från Malmö FF, gjorde 10 mål för dåvarande nykomlingen Jönköpings Södra 2016. Tränaren han hade då? Jimmy Thelin, som Cibicki nu återförenas med efter att ha lånats ut från Leeds där han inte tog plats. Om 25-årige Cibicki och den från Rosenborg inlånade yttern Jonathan Levi kan nå sina högstanivåer - ja, då har Elfsborg möjligheter att lyfta från fjolårets mörker där laget länge var indraget i bottenstriden. Ibrahim Dresevic måste dock ersättas i mittlåset.

Falkenberg

Allsvenska säsonger: 3.

SM-guld: Inget.

Placering 2018: Tvåa i superettan.

Tränare: Hans Eklund (sedan 2015).

In: John Chibuike, f, Irtysj Pavlodar, Jacob Ericsson, b, Örgryte, Carl Johansson, b, Helsingborg, Marcus Mathisen, mf, Halmstad, Nsima Peter, f, Frej, Kirill Pogrebnjak, f, Baltika, Passi Prudence, f, Tvååker (avslutat lån)

Ut: Linus Andersson, b, Tvååker, Chisom Egbuchulam, f, Suwon, Eric Gunnarsson, b, Tvååker, Osama Hassan, b, klubb ej klar, Denis Kelmendi, f, Stafsinge (lån hela året), Zlatan Krizanovic, f, klubb ej klar, Enock Kwakwa, mf, Jönköpings Södra, Rasmus Larsson, mf, klubb ej klar, Erik Pärsson, f, OFI Kreta.

Kommentar: Om det var mot alla odds att Falkenberg tog klivet upp till allsvenskan och gjorde tre raka säsonger 2014-2016 - vad var det då inte när tränaren Hans Eklund gjorde om avancemangstricket i fjol? Mittfältaren Enock Kwakwa och skyttekungen Chisom Egbuchulam (14 mål) är dock tunga tapp. Den sistnämnde ersätts av Nsima Peter, pålitlig målskytt i superettan. Kan nigerianen leverera även i allsvenskan? Och kan John Chibuike nå gammal Häckenklass? Frågetecken som måste bli utropstecken om den gultröjade humlan ska fotsätta trotsa fotbollens naturlagar och klara sig kvar.

IFK Göteborg

Allsvenska säsonger: 86.

SM-guld: 18.

Placering 2018: 11.

Tränare: Poya Asbaghi (sedan 2018).

In: Tom Amos, mv, Utsikten (avslutat lån), Giannis Anestis, mv, Hapoel Be'er Sheva, Junes Barny, mf, Hammarby, Sebastian Eriksson, mf, Panetolikos, Nzuzi Toko, mf, Al Fateh, Benjamin Zalo, b, Utsikten (avslutat lån).

Ut: David Boo Wiklander, b, slutat, Marcus Degerlund, b, Hammarby (avslutat lån), Tobias Hysén, f, slutat, Prosper Kasim, mf, Birmingham Legion, Billy Nordström, b, Brommapojkarna, Fredrik Oldrup Jensen, mf, Zulte Waregem (avslutat lån), Lawson Sabah, mf, Linköping (lån hela året), Vajebah Sakor, mf, OFI Kreta, Emil Salomonsson, b, Sanfrecce Hiroshima, Jake Weisbrod, b, Oddevold (lån hela året), Andreas Öhman, mf, Utsikten (lån hela året).

Kommentar: Efter ett förskräckligt 2018, där klubben var på väg mot kval, laddar "Blåvitt" om. Ifrågasatta tränaren Poya Asbaghi är kvar trots allt. Men med vilka förutsättningar? Har tappat stor rutin i Tobias Hysén, Emil Salomonsson och David Boo Wiklander, och den kärva ekonomin tillåter inte några stora värvningar. Återvändande Sebastian Eriksson kan förstås klubben som få andra och Junes Barny är en habil värvning. 198 centimeter långa målvakten Giannis Anestis hade en misslyckad sejour i Israel, men var tidigare i storklubben AEK Aten och skulle kunna bli en fullträff. Drömmer om att kunna locka tillbaka klubblösa skyttekungen Lasse Vibe.

Hammarby

Allsvenska säsonger: 50.

SM-guld: 1.

Placering 2018: 4.

Tränare: Stefan Billborn (sedan 2018).

In: Darijan Bojanic, mf, Helsingborg, Jean Carlos De Brito, b, Atlético Tubarão, Gianluca Curci, mv, AFC Eskilstuna, Marcus Degerlund, b, IFK Göteborg (avslutat lån), Alexander Kacaniklic, mf, Nantes, Kossounou Odilon, b, Mimosas, Tim Söderström, mf, Brommapojkarna, Zé Vitor, f, Atlético Tubarão, Dennis Widgren, b, Östersund, Filston Mawana, f, Hoffenheim, Vidar Örn Kjartansson, f, Rostov (lån till 1 juli).

Ut: Rebin Asaad, mf, klubb ej klar, Kennedy Bakircioglu, mf, slutat, Junes Barny, mf, IFK Göteborg, Neto Borges, b, Genk, Jiloan Hamad, mf, Incheon, Dusan Jajic, mf, Brommapojkarna, Benny Lekström, mv, Brommapojkarna, Bjørn Paulsen, b, Ingolstadt, Sander Svendsen, f, Odd (lån till sommaren).

Kommentar: Stormade fram på våren men tappade och missade topp tre. Har förlorat tunga trion Jiloan Hamad, Neto Borges och Bjørn Paulsen - och dessutom har legendaren Kennedy Bakircioglu slutat. På värvningsfronten ser det emellertid intressant ut. Kan Premier League- och landslagsmeriterade Alexander Kacaniklic hitta tillbaka till fornstora dagar blir han värdefull. Serie A-rutinerade Gianluca Curci var en vägg för AFC Eskilstuna i superettan - kan han stänga till även i allsvenskan? Och ska Darijan Bojanic kunna ta nästa kliv? MFF:s förre skyttekung Vidar Örn Kjartansson (Rostov) spetsar till anfallet rejält, och ersätter Nikola Djurdjic, som är på väg bort.

Helsingborg

Allsvenska säsonger: 66.

SM-guld: 5.

Placering 2018: Etta i superettan.

Tränare: Per-Ola Ljung (sedan 2017).

In: Mattias Almeida Sundell, mf, Ängelholm (avslutat lån), Kundai Benyu, mf, Celtic (lån hela året), David Boysen, mf, Elfsborg, Alexander Farnerud, mf, klubblös, Kalle Joelsson, mv, Ängelholm (avslutat lån), Noel Mbo, f, Gillingham.

Ut: Daniel Andersson, mv, slutat, Darijan Bojanic, mf, Hammarby, Mikael Dahlberg, f, slutat, Carl Johansson, b, Falkenberg, Jonathan Larsson, b, Öster, Carl Thulin, f, Eskilsminne (lån hela året), Thierry Zahui, mf, Varberg.

Kommentar: Visst, hyperrutinerade Alexander Farnerud är ett namn som sett till meriterna smäller högt. Men bortsett den 34-årige mittfältaren - som gör comeback efter stora knäproblem - och Celticlånet Kundai Benyu har Helsingborgs IF på det stora hela suttit ned i värvningsbåten inför den allsvenska comebacken. Och det är ju inte särdeles konstigt. Få nykomlingar genom åren lär ha varit lika rustat så som HIF är efter förra sommarens storsatsning då Andreas Granqvist, Wanderson, Rasmus Jönsson och Markus Holgersson anslöt. Det finns alla förutsättningar för att det kommer att smaka i poäng - men vad det kommer att kosta i arbetet för att säkra elitlicensen, det återstår att se.

Häcken

Allsvenska säsonger: 18.

SM-guld: Inget.

Placering 2018: 5.

Tränare: Andreas Alm (sedan 2018).

In: Kwame Kizito, f, al-Ittihad, Oskar Sverrisson, b, Mjällby, Ahmed Yasin, f, al-Khor.

Ut: Kevin Ackermann, mf, Fiorentina, Emir Bosnic, b, Utsikten, Lucas Hedlund, f, Utsikten, Christoffer Källqvist, mv, slutat, Elvis Lindkvist, mf, Inter, Ali Suljic, b, Brommapojkarna, Emil Wahlström, b, Gais.

Kommentar: Fick en trög start under nye tränaren Andreas Alm, men var sedan ett av allsvenskans bästa lag med 11 segrar de 15 sista omgångarna. Mycket tack vare anfallaren Alexander Jeremejeff, som i somras återvände från Malmö FF. Klubben har fått behålla lejonparten av stommen - däribland skyttekungen Paulinho, som många trodde var förlorad. Även Daleho Irandust, som A-landslagsdebuterade i januari, är kvar - men hur länge? Ahmed Yasin är åter för ännu en sejour och har, precis som många andra i Häcken, en hög högstanivå. Och så blir det - givet klubbens fina facit i offensiva värvningar - spännande att följa nya ghananen Kwame Kizito.

Kalmar FF

Allsvenska säsonger: 31.

SM-guld: 1.

Placering 2018: 10.

Tränare: Magnus Pehrsson (ny).

In: Fidan Aliti, b, Skënderbeu, Mahmoud Eid, f, Gais (avslutat lån), Piotr Johansson, mf, Gefle, Moestafa El Kabir, f, Ankaragücü, Henrik Löfkvist, b, Dalkurd, Maxwell, f, Resende, Chidiebere Nwakali, mf, Rakow Czestochowa, York Rafael, mf, Sandviken, Rafinha, mf, Madureira.

Ut: Lumala Abdu, f, Syrianska (lån till sommaren), Alexander Ahl Holmström, f, Oskarshamn (lån till sommaren), Mikael Dyrestam, b, Xanthi, Adrian Edqvist, mf, Oskarshamn (lån till sommaren), Tobias Eriksson, mf, Sundsvall, Erton Fejzullahu, f, klubb ej klar, Hiago, f, Alagoano, John Håkansson, mv, Lindås-Långasjö, Jajá, Flamengo, mf (avslutat lån), Carl Johansson, mf, Öster, Anton Maikkula, b, Norrby, Nixon, f, Flamengo (avslutat lån), Johan Ramhorn, b, klubb ej klar, Ole Söderberg, mv, AFC Eskilstuna, Markus Thorbjörnsson, b, Dalkurd.

Kommentar: Efter ett ljummet fjolår nådde känsloläget kokpunkten när klubbikonen Henrik Rydström - som tog över när Nanne Bergstrand blev sjukskriven - inte fick fortsätta som tränare. Det fick många att se rött. Ny i tränarrollen är Magnus Pehrsson - som tog guld med Malmö FF - och han har så sakteliga börjat sätta sin prägel i samarbete med sportchef Thomas Andersson Borstam. Kan flyttfågeln Moestafa El Kabir leverera i allsvenskan igen? Annars är York Rafael och Piotr Johansson intressanta namn. Viktigaste beskedet under försäsongen var emellertid att mittfältsstjärnan Rasmus Elm - till slut - förlängde.

Malmö FF

Allsvenska säsonger: 83.

SM-guld: 20.

Placering 2018: 3.

Tränare: Uwe Rösler (sedan juni 2018).

In: Anel Ahmedhodzic, b, Nottingham Forest, Jo Inge Berget, f, New York City, Dusan Melicharek, mv, Zbrojovka Brno, Adi Nalic, mf, Landskrona, Erdal Rakip, mf, Benfica.

Ut: Fredrik Andersson, mv, Örgryte, Hugo Andersson, b, Trelleborg (lån hela året), Teddy Bergqvist, f, Kristianstad, Marko Johansson, mv, Gais (lån hela året), Felix Konstandeliasz, mf, Mjällby (lån hela året), Anton Kralj, b, Sandefjord, Sixten Mohlin, mv, Östersund, Mathias Nilsson, mv, Eskilsminne (lån hela året), Pavle Vagic, mf, Mjällby (lån hela året), Walter Viitala, mv, Sandefjord.

Kommentar: Efter en hårresande vår fick Magnus Pehrsson sparken - och under ersättaren Uwe Rösler förlorade MFF bara en enda allsvensk match, och spurtade starkt till en tredjeplats. Den fina formen togs med under vintern, där ju klubben nådde 16-delsfinal i Europa League. Stommen var redan på plats efter sommarvärvningarna av exempelvis Anders Christiansen, Marcus Antonsson och Romain Gall - och under vintern har ett redan färdigt lagbygge bara förstärkts ytterligare av tidigare guldvinnarna Jo Inge Berget och Erdal Rakip. Och så har ju Markus Rosenberg ännu en gång förlängt sin karriär. Nog så viktigt.

IFK Norrköping

Allsvenska säsonger: 78.

SM-guld: 13.

Placering 2018: 2.

Tränare: Jens Gustafsson (sedan 2016).

In: Pontus Almqvist, mf, Norrby (avslutat lån), Kevin Álvarez, b, Moravia, Isak Bergman Johannesson, mf, Akranes, Adin Bukva, f, Åtvidaberg (avslutat lån), Henrik Castegren, b, Degerfors (avslutat lån), Sead Haksabanovic, mf, West Ham (lån till sommaren 2020), Rasmus Lauritsen, b, Vejby, Julius Lindgren, mv, Sylvia (avslutat lån), Christoffer Nyman, f, Eintracht Braunschweig, Alfons Sampsted, b, Landskrona (avslutat lån), Oliver Stefansson, b, Akranes.

Ut: Andreas Johansson, b, Halmstad, Erik Lindell, b, Degerfors, Hampus Lönn, mf, Mariehamn, David Moberg Karlsson, mf, Sparta Prag, Daniel Sjölund, mf, Mariehamn.

Kommentar: Jagade AIK in i kaklet i fjol - och har under vintern gått segrande ur två övergångsstrider: om supertalangen Sead Haksabanovic (mot AIK) och om Kevin Álvarez (mot Malmö FF). Lägg därtill hemvändande Christoffer Nyman och tränaren Jens Gustafsson har ett intressant lag till sitt förfogande. Men vilken form håller landslagsmeriterade Nyman, som på grund av skador bara gjort sex matcher i tyska tredjeligan sedan förra våren? Försvinner Alexander Fransson och/eller Simon Thern i sommar? Och framförallt: hur ska ledaregenskaperna hos lagkaptenen Andreas Johansson, men även Daniel Sjölund, ersättas?

Sirius

Allsvenska säsonger: 5.

SM-guld: Inget.

Placering 2018: 13.

Tränare: Henrik Rydström och Mirza Jelecak (nya).

In: John Alvbåge, mv, AC Omonia Nicosia, Kebba Ceesay, b, Dalkurd, Sherko Faiqi, mf, Nest-Sotra (avslutat lån), John Junior Igbarumah, mf, Carlstad United, Linus Nygren, b, Gamla Upsala (avslutat lån), Adam Ståhl, f, Dalkurd.

Ut: Mauricio Albornoz, mf, klubb ej klar, Johan Eiswohld, b, klubb ej klar, Moses Ogbu, f, al-Ain, Oscar Pehrsson, b, Brommapojkarna.

Kommentar: Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf tog Sirius från division 1 till allsvenskan på fem år, och sjundeplatsen 2017 - Uppsalalagets första i allsvenska säsong sedan 1974 - är klubbens främsta placering. Nu har dock tränarna lämnat för Djurgården - en blytung förlust. Ny på tränarbänken är Kalmarikonen Henrik Rydström, som har Mirza Jelecak (i Sirius som spelare och ledare sedan 2012) bredvid sig. Dessa två får en tuff uppgift att ordna nytt kontrakt - inte minst sedan nigerianske anfallsstjärnan Moses Ogbu har lämnat. Mellan stolparna kliver rutinerade John Alvbåge in. Kan landsmannen John Junior Igbarumah klara av att ta klivet från division 1, där han gjorde 14 mål i fjol?

Gif Sundsvall

Allsvenska säsonger: 18.

SM-guld: Inget.

Placering 2018: 8.

Tränare: Joel Cedergren (sedan 2013).

In: Alexander Blomqvist, b, Trelleborg, Omar Eddahri, f, Djurgården, Tobias Eriksson, mf, Kalmar, Pa Konate, b, Spal.

Ut: Samuel Aziz, f, Eskilsminne, Amaro Bahtijar, mf, Timrå, Erik Granat, mf, Team TG, Jonathan Morsay, mf, Brage (lån hela året), Dennis Olsson, b, klubb ej klar, Juho Pirttijoki, b, KuPS, Christian Rubio Sivodedov, mf, Strømsgodset (avslutat lån), Filip Tägtström, b, klubb ej klar.

Kommentar: Hur många hade hört talas om David Batanero, Juanjo Ciércoles eller Pol Moreno före förra säsongen? De tre hade del i den minst sagt spanska prägeln som sattes på Sundsvall, som med sitt 3-4-3 och passningsorienterade fotboll var ett av förra årets stora överraskningslag. Har under vintern fått behålla den absoluta stommen och dessutom förlängt kontraktet med skyttekungen Linus Hallenius (18 mål). Därutöver har supportrar under vintern kunnat följa när den hyllade sportchefen Urban Hagblom värvat kvalitet i en Mr X (Omar Eddahri) och en Mr Y (Pa Konate). Sundsvall ser tveklöst än starkare ut. Frågan är hur laget hanterar de allt större kraven som rimligtvis ställs nu?

Örebro

Allsvenska säsonger: 50.

SM-guld: Inget.

Placering 2018: 9.

Tränare. Axel Kjäll (sedan augusti 2017).

In: Daniel Björkman, b, Forward, Martin Broberg, mf, Odd, Dennis Collander, mf, Skiljebo, Jake Larsson, mf, Hammarby, Agon Mehmeti, f, klubblös, Viktor Prodell, f, Elfsborg, Kevin Wright, b, Degerfors.

Ut: Alfred Ajdarevic, mf, Värnamo (lån hela året), Nahir Besara, f, al-Feiha, Isaac Boye, f, Umeå FC (lån hela året), Kennedy Igboananike, f, al-Hazem, Sebastian Ring, b, Grimsby, Victor Sköld, f, Örgryte, Viktor Tranberg, b, Nordsjælland (avslutat lån).

Kommentar: Förlusterna av Kennedy Igboananike och Nahir Besara innebär att 14 mål från i fjol (19 året dessförinnan) måste ersättas. Kanske kan Viktor Prodell, tidigare pålitlig målskytt i allsvenskan, få en nytändning efter ett avslutande år i Elfsborg med lite speltid? Annars kanske Martin Broberg kan återupprepa tricket från hösten 2015. Strax efter att ha bytt läktarplats i Djurgården mot Örebro nätade han i sex raka hemmamatcher och gjorde totalt 10 mål på 15 matcher. Eller kan förra talangen Agon Mehmeti väcka karriären i elfte timmen? Annars har ÖSK ett fortsatt lokalt präglat lag, med nästan halva startelvan bestående av spelare från staden.

Östersund

Allsvenska säsonger: 3.

SM-guld: Inget.

Placering 2018: 6.

Tränare: Ian Burchnall (sedan juni 2018).

In: Charlie Colkett, mf, Chelsea, Alhaji Gero, f, Esteghlal, Eirik Haugan, b, Hødd, Thomas Isherwood, b, Bradford, Francis Jno-Baptiste, f, Crystal Palace, Sixten Mohlin, mv, Malmö FF, Ravel Morrison, mf, Lazio, Isak Ssewankambo, b, Molde, Marco Weymans, b, Tubize.

Ut: Andreas Andersson, mv, Dalkurd, Frank Arhin, mf, Dalkurd (lån hela året), Jordan Flores, mf, Wigan (avslutat lån), Smajl Suljevic, mf, Syrianska, Dennis Widgren, b, Hammarby.

Kommentar: Förra året bjöd på toppar som 16-delsfinal i Europa League mot Arsenal och en sjätteplats i allsvenskan - men också dalar som att ordföranden Daniel Kindberg avgick efter att ha blivit åtalad för bland annat grovt bokföringsbrott, och att succétränaren Graham Potter samt stjärnorna Ken Sema och Saman Ghoddos lämnade. Tidigare supertalangen och problembarnet Ravel Morrison kommer ha allas blickar på sig under tiden han är i klubben på ett korttidskontrakt. Kanske kommer tidigare Chelseatalangen Charlie Colkett lyckas bättre, och vad kan förra Bayern München-ungdomsproffset Thomas Isherwood göra i en allsvensk kontext? Vänsterbacken Dennis Widgren är dock ett tungt tapp.

