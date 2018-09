Snöplig förlust för Landskrona

För två veckor sedan vann Landskrona oväntat mot tabelltvåan Falkenberg. På tisdagen var bottenlaget i superettanfotbollen nära att sno poäng från ytterligare ett topplag, men till slut lyckades Halmstad ändå vinna, 2-1, på hemmaplan.

– Vi gör en bra match. Men just nu är det bara poäng jag vill ha, spelet kan man skita i, säger Landskronas Philip Andersson till C More.

Johan Aremo gav Halmstad ledningen tidigt, men med mindre än tio minuter kvar kvitterade Sadat Karim för Landskrona efter ett fint anfall. Glädjen blev dock kortvarig, då Gabriel Gudmundsson gjorde 2-1 till Halmstad med ett långskott i anfallet efteråt.

Landskrona är näst sist i tabellen, medan Halmstad är fyra, två poäng från kvalplats.