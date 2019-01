Spelar för semifinal efter sjukdomskaoset

Fem spelare och två ledare låg utslagna i magsjuka på hotellet i gruppavslutningen mot Kazakstan.

När Juniorkronorna hade pressträff dagen före kvartsfinalen hade inga nya sjukdomsfall inträffat.

Oron från nyårsafton hade förbytts till förhoppningar.

– Jag har inte snackat med grabbarna, men det verkar som det blir bättre och bättre, säger assisterande lagkaptenen Fabian Zetterlund.

På väg tillbaka

Svenskarna fick spela gruppavslutningen mot Kazakstan (4-1-seger) med endast 15 utespelare. Fyra av fem sjuklingar ser ut att kunna vara tillbaka mot Schweiz - backduon Philip Broberg och Adam Ginning samt anfallarna Rickard Hugg och Filip Sveningsson.

Det är mer ovisst med forwarden Johan Södergran som insjuknade precis före matchen mot Kazakstan.

Tomas Montén har stor respekt för Schweiz som kom fyra i Vancouvergruppen, men pressade alla tre topplagen. Det blev uddamålsförluster mot Tjeckien (efter förlängning) och Kanada. Mot Ryssland ledde Schweiz med både 2-0 och 3-1 men föll till slut.

– Det är ett jättebra lag och det kommer att bli en match där vi måste spela som mot Finland och USA, vi måste se till att vi spelar med mycket fart och ett aggressivt försvarsspel. Att vi jobbar extremt hårt för det vi vill ha och det är väl vårt frågetecken om vi har krut för att orka. Vi måste gå "all in" på vårt sätt att spela, säger Montén vars lag inte har varit på is sedan gruppavslutningen utan fokuserat på vila och återhämtning.

"Hoppas det kommer"

Fabian Zetterlund är fortfarande poänglös efter fyra matcher, men säger att det inte stör honom. I kedjan med Jacob Olofsson och centern Isac Lundeström, som spelat 15 NHL-matcher med Anaheim i höst, är det bara den sistnämnde som gjort poäng, fyra stycken - ett mål och tre assist.

– Jag tycker vår kedja har fungerat riktigt bra, vi gör få misstag. Det är lite mål som saknas, men jag hoppas att det kommer.

– Jag tänker inte så mycket på det (måltorkan) utan tar byte för byte. Det kommer när det kommer, det är ingen stress. Gör man det hårda jobbet så kommer det att lossna, säger Zetterlund.

Sverige har nått minst semifinal tolv år i rad och har under de åren spelat sex finaler och tagit ett guld.

– Förra året hade vi väl mer spets i laget, i år har vi lite mer bredd och det tror jag kan gynna oss i längden, säger Zetterlund.