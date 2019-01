SSK straffade AIK i derbyt

Tabelltvåan AIK fick nöja sig med en poäng (3-3) i derbyt mot Södertälje - som tog bonuspoängen efter straffläggning - och är nu fem poäng bakom Oskarshamn.

AIK vann skotten klart i första perioden - 12-3 - men skärpan hade SSK och det redan från första bytet i Scaniarinken. Sebastian Dyk gjorde 1-0 efter 31 sekunder och några minuter senare skickade Ludwig Blomstrand in 2-0.

Där var serietvåan om inte i gungning så i en besvärlig sits. Därför kom Max Lindholms reducering lägligt.

– Vi började inte bra så det var viktigt att få in en puck. Vi måste vara effektivare och inte släppa till så många lägen bakåt, säger Lindholm till C More.

Men släppte till gjorde just AIK. 5.46 in i mittenperioden kontrade SSK och Hugo Gustafsson prickade in 3-1.

Stark upphämtning

AIK matade på. Filip Blomberg träffade båda stolparna med samma skott, men i stället för kontakt där fick Sam Marklund matchstraff för en bentackling och SSK fem minuter i numerärt överläge.

Ett matchavgörande läge som Södertälje slarvade bort. Daniel Muzito-Bagenda gjorde 3-2 och mötet fick ny nerv. Med mindre än minuten kvar hittade Jacob Dahlström glipan mellan Alexander Sahlins benskydd. Snyggt och kvitterat.

– Otroligt skönt. Vi jobbar på hårt och tar oss in i matchen, säger Dahlström.

– Nu får vi visa vad vi är gjorda av, säger SSK-tränaren Ulf Lundberg apropå att ett gynnsamt läge till 4-1 förvandlades till 3-3.

Meyer straffsäker

Slutperioden blev mållös, Nicolai Meyer brände en straff för SSK i förlängningen men Meyer fixade extrapoängen i straffläggningen.

Han satte tre raka straffar.

Västerås är numera steget före Bik Karlskoga i jakten på AIK. Först med sju sekunder kvar avgjorde Kalle Östman med sitt 3-2-mål för Västerås, som står på 70 poäng, tre mer än Karlskoga.

Modo vann mittenmötet med Karlskrona med 4-1. Västerviks 4-1 på Tingsryd och Björklövens 3-2 efter förlängning borta Pantern gav viktiga poäng i tabellens nedre regioner.

Leksand slog jumbon Vita Hästen i Norrköping med 3-2.