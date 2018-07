Stenson hoppfull - trots armbåge och historik

Med åren har Henrik Stenson kommit fram till vilka förberedelser som funkar bäst för honom inför en major. 42-åringen vill helst tävla veckan innan, vilket han tycker är extra viktigt när det gäller den linksgolf som det handlar om i British Open.

Det var så han lade grunden till den historiska segern på Troon och därför är det också extra oroande att han i år tvingades tacka nej till genrepet i Scottish Open på grund av armbågsproblem.

Stenson har själv järnkoll på historiken de senaste fem åren.

– De tre åren som jag har gjort riktigt bra resultat i British Open (placerad etta, tvåa och elva) har jag spelat Scottish veckan innan, men de två åren jag inte spelade Scottish gick det sämre i The Open (39:a och 40:e). Vi får väl se om vi kan lura kroppen och knoppen när det gäller den trenden, säger han till TT.

Stark i majors

Det finns samtidigt saker som talar för Henrik Stenson i årets British Open, till exempel det faktum att han har inlett det här majoråret bättre än någonsin. Femteplatsen i US Masters var karriärens klart bästa insats på Augusta National och i US Open blev det en sjätteplats, efter att Stenson till och med varit i ledning så sent som under näst sista rundan.

– Jag tycker inte att jag har varit i någon kanonform i de två tävlingarna och har inte riktigt känt att vi har haft den sista växeln att köra med. Men jag har ändå gjort bra förberedelser och jobb under veckan, vilket har lett till två riktigt starka resultat.

Torr bana

Klassiska Carnoustie, intill havet några mil norr om Dundee, är dessutom en golfbana som Henrik Stenson känner till väl efter att ha spelat den åtskilliga gånger genom åren. Efter den regnfattiga sommaren är banan i år ovanligt torr. Det innebär lättare ruff än normalt, men kan också betyda luriga studsar på stenhårda fairways.

– Banan är väldigt bränd. Den blir visserligen kortare, men också knixigare. Det finns en del hål där man ska försöka hitta en viss position från tee för att hålla sig kort om bunkrar. Vet man inte om det blir en 15-meterstuds eller 50-meterstuds när bollen landar med en järnsexa så blir det ganska nyckfullt, säger Stenson.

Han känner sig inte hämmad av armbågen, men kommer ändå träna med måtta innan tävlingen drar i gång på torsdag.

– Jag tror att man brukar få mer betalt av att göra den uppladdning som man vill, men man behöver ju inte ha inställningen att det ska bli en dålig vecka redan innan. Det är kul att vara här och vi ska göra vad vi kan.