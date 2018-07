Storskräll i gulddivisionen

Iina Aho är dotter till tränaren Mikko Aho. Hon har precis kommit hem efter att ha arbetat i Frankrike i ett år. Det var ett kärt återseende med gamlingen Art On Line i pappas stall. Tillsammans har de flera segrar i monté (travridning).

De har också två meriterande andraplatser i monté på Parisbanorna Enghien och Vincennes.

Nu var det sulkylopp i Halmstad och Art On Line svarade för ett fantastiskt lopp med Carl-Johan Jepson i sulkyn. Jepson hoppade in i stället för Johnny Takter som lämnat återbud till V75-tävlingarna.

Favoriten tappade

Jepson bjöd hästen på en perfekt resa som trea på innerspår. I ledningen satt omgångens största favorit Day Or Night In, körd av Johan Untersteiner, och såg ut att gå mot seger. Men inne på upploppet tröt krafterna för storfavoriten samtidigt som en pigg Art On Line kom loss och spurtade ner samtliga.

– Jag kunde ju inte tro på seger i det här tuffa gänget, men hästen kändes fin hela loppet och när vi fick fritt så tog han i bra och jag kände att vi kunde vinna. Sista biten var han ju starkast, säger en förvånad skrällkusk.

Om Jepson var förvånad så var Iina Aho chockad.

– Vi trodde bara på en prisplacering och så går han och vinner. Helt sjukt, sade Aho.

Besviken Untersteiner

Johan Untersteiner var förstås besviken efter andraplatsen med favoriten Day Or Night In.

– Ett sånt här lopp ska han ju bara vinna. Jag kände redan 700 meter från mål att det började bli tomt i tömmarna. Hästar är också av kött och blod och han hade inte sin bästa dag, konstaterar Johan Untersteiner.

I finalen i Stosprintern var Vamp Kronos bara bäst. Björn Goop körde till spets efter 400 meter i en tuff öppning och hade sedan loppet under kontroll.

Förstapriset var 697 000 kronor och stoet närmar sig tre miljoner kronor i insprungna pengar.

– Vamp Kronos är ett toppsto som har allt. Redan på fredag startar hon i uttagningslopp till Stochampionatet på Axevalla, men hon är tuff och jag tror hon klarar det fint, säger tränaren Jerry Riordan.