Svendsen bakom Hammarbys cupseger

Sander Svendsen behövde inte vänta länge på sin revansch. Efter sitt underkända frisparksmål - där han skickade in bollen innan domarens signal - fick han sedan avgöra Hammarbys 3-0-möte med superettan-klubben Varbergs Bois i Svenska cupen.

Med tålamod, kyla och listig fint lurade han bort både målvakten Albin Svensson och Sebastian Möller innan han rullade in 2-0 i 57:e minuten.

– Det här gjorde allt slit under förra året och fram tills nu värt det. Nu är det bara köra på, säger Svendsen, som i fjol fick snålt med speltid och vars senaste tävlingsmål prickades in för ett år sedan, till C More.

Nikola Djurdjic gav Hammarby ledningen i sjunde minuten och på tilläggstid satte Mats Solheim 3-0, efter Odilon Kossounous fina förarbete.

Varbergs Robin Book träffade stolpen i första halvlek och i slutet av matchen skickade han en boll i ribban.

För Hammarby fortsätter cupen med bortamöte med Eskilsminne på lördag och Varberg ska då ta sig an Dalkurd borta.

Måndagskvällens andra match i Svenska cupen slutade 2-0 till Dalkurd borta mot Eskilsminne.